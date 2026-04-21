Comic-Con
John Romita Jr., icónico dibujante de Marvel, asistirá como invitado a la segunda Comic-Con de Málaga
El icónico dibujante de Marvel, conocido por su trabajo en 'Spider-Man' y 'Iron Man', asistirá como invitado especial al evento de cultura pop en Andalucía
Efe
El dibujante estadounidense John Romita Jr., con una trayectoria de más de treinta años que le ha convertido en uno de los artistas más icónicos de Marvel, asistirá como invitado especial a la segunda San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre.
Romita, que tuvo a su padre como maestro, es autor de títulos como 'The invincible Iron Man' (1979), 'The amazing Spider-Man' (1984), 'The uncanny X-Men' (1986), 'Daredevil: The man without fear' (1993), 'Kick-Ass' (2008), 'The Avengers: The heroic age' (2010) o 'Superman Year One' (2019).
En un vídeo distribuido por la Comic-Con de Málaga a través de las redes sociales, Romita ha saludado a sus "amigos españoles" y ha asegurado que está "deseando" verlos en este evento.
Este es el segundo nombre anunciado por la organización de la Comic-Con tras el del guionista, director de cine, actor y escritor de cómics estadounidense Kevin Smith, conocido por títulos como 'Clerks' (1994), 'Mallrats' (1995), 'Chasing Amy' (1997), 'Dogma' (1999) o 'Jay and silent Bob strike back' (2001).
La Comic-Con destacó que, además de su trabajo en el cine, Smith ha escrito cómics para Marvel y DC, ha dirigido proyectos de terror como 'Tusk' y se ha convertido "en una figura clave" en el mundo del pódcast con su red SModcast.
"Su mezcla de humor, cultura 'friki' y narración personal lo ha convertido en una voz única", añadió la organización del evento acerca de Kevin Smith.
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