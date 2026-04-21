Factoría Echegaray estrena el jueves 'Tramontana', un thriller sobre la disyuntiva moral de ayudar a refugiados

Factoría Echegaray Málaga estrena este jueves 'Tramontana', un thriller sobre la disyuntiva moral que se plantean un padre y un hijo ante la llegada de miles de refugiados a la playa donde viven.

Javier Parra dirige a Patricia Navas, Fernando Rueda y Francisco Rod en su lectura del premiado texto de Juanma Romero Gárriz, en una puesta en escena concebida como un acto contra el olvido, han informado desde Málaga Procultura a través de una nota.

Esta nueva propuesta de la productora escénica municipal Teatro Echegaray se representará de jueves a sábado, hasta el próximo 2 de mayo. Las entradas para las seis funciones están a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por una en todos los pases.

'Tramontana' se alza como un homenaje a los movimientos de resistencia de todas las guerras del mundo. Un faro sin luz en las costas del Mediterráneo, en un tiempo indeterminado pero que podría corresponder a finales de los años 30 o principios de los 40 del pasado siglo, es el eje de una acción que transcurre sobre todo en el interior de los personajes.

Cuenta cómo dos pescadores, padre (Francisco Rod) e hijo (Fernando Rueda), reaccionan de manera diferente a la llegada de cientos de miles de refugiados a la playa y a la presencia de una misteriosa mujer (Patricia Navas). El hijo quiere resistir con los extranjeros y desafía a su progenitor, que prefiere cerrar los ojos para así intentar evitar que las cosas sucedan.

'Tramontana' "plantea al espectador un dilema moral sobre la compasión: ¿cómo elegir entre el miedo y el amor?", han apuntado, al tiempo que han indicado que el director ha ideado un espacio escénico "minimalista y simbólico con el que amplifica el estado emocional de los personajes y acentúa su soledad en medio de la bruma y el viento y su ceguera ante la cruda realidad que les rodea".

La escenografía de Carlos Fortuny y la iluminación creada por Jorge Colomer contribuyen al simbolismo de una puesta en escena enriquecida con la música y audiovisuales que firma María Luisa Tomás.

Retazos de canciones europeas de resistencia y lucha como 'Al vent', 'Fischia il vento', 'Le chant des partisans', 'A galopar' o 'Si me quieres escribir', transformados por Tomás, acompañan a los personajes y contextualizan la trama de un espectáculo que pretende, asegura Parra, "poner algo de luz en la oscuridad y algunas palabras sensatas en la barbarie".

'Tramontana' sube a las tablas con el aval del premio del X Certamen Jesús Campos para textos teatrales, que concede la asociación de Autoras y Autores de Teatro. María Beltrán, ayudante de dirección del montaje, y el personal técnico habitual de Factoría Echegaray completan el equipo de este segundo montaje de la décima temporada de la productora escénica municipal.

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Factoría Echegaray, una iniciativa de Málaga Procultura con la que se producen obras escénicas desde la temporada 2016-17 y que presenta Unicaja, monta tres obras en su décima temporada. A 'Conserveras del tiempo', de Juan Fleta, estrenada el pasado mes de febrero, le sucederán 'Tramontana', de Juanma Romero Gárriz, y 'Antígona en Jerusalén', de Olga Amarís, cuyo estreno está previsto en junio.