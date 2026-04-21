Fallece el malagueño Juan Fernando Ortega Muñoz, catedrático de Filosofía y primer director de la Fundación María Zambrano

Ha fallecido el catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Málaga y primer director de la Fundación María Zambrano, Juan Fernando Ortega Muñoz. Lo ha anunciado el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que subraya que Ortega Muñoz dedicó su vida a la enseñanza, al conocimiento y a la reflexión. Desde la Fundación María Zambrano, trabajó incansablemente por preservar, estudiar y difundir el legado de la ilustre pensadora malagueña, convirtiéndose en uno de sus mayores referentes.

Autor de más de cincuenta obras, su aportación intelectual trasciende generaciones y fronteras. El alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, ha querido destacar que “Vélez-Málaga ha perdido a una de esas personas que dignifican la cultura y el pensamiento”, alguien que llevó siempre por bandera el conocimiento, el compromiso y el amor por nuestras raíces". En este sentido, ha subrayado el orgullo que supuso para el municipio reconocer su figura como Hijo Adoptivo, distinción que le fue concedida el 11 de enero de 2013.

María Zambrano

Pero su gran logro fue la creación de la Fundación María Zambrano, cuya génesis no fue precisamente fácil. En una entrevista con 'Antígona', Ortega Muñoz recordó que en aquel momento cuando empezó a hablar de María Zambrano la gente decía: "¿Dónde vas tú? si las mujeres nunca han hecho filosofía"."Yo les demostré que María Zambrano era discípula de Ortega y Gasset y que, de todos sus discípulos, ella fue la filósofa más importante. María Zambrano se separó de las estructuras mentales de Ortega y Gasset y creó una filosofía nueva totalmente interesante y renovadora. Y es la que actualmente está en vigor, no la de Ortega que era un poco el recuerdo y la vivencia de los filósofos anteriores". Descanse en paz.