Iberian Sinfonietta recupera en Málaga el concierto para dos pianos y orquesta de Manuel Castillo

El sábado 25 de abril a las 19:00 horas en la Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga tendrá lugar el cuarto de los Community Concerts de esta temporada 2025/26. Iberian Sinfonietta, bajo la dirección de Juan Paulo Gómez, director musical y artístico de la formación, contará en esta ocasión con la colaboración del Dúo Pianístico Hermanos Vicente Téllez para interpretar de nuevo, tras más de treinta años sin estar presente en las salas de conciertos, el 'Concierto para dos pianos y orquesta' del compositor sevillano Manuel Castillo. El programa se cerrará con la interpretación de la 'Sinfonía del Nuevo Mundo' del compositor Antonin Dvorak.

En 1984 el Ayuntamiento de Sevilla encargó a Manuel Castillo (1930-2005) la composición de una obra para conmemorar el cincuenta aniversario del Conservatorio sevillano. Estrenada en el Teatro Lope de Vega de la capital andaluza el 6 de abril de del mismo año, la ocasión tuvo como solistas a los pianistas Ángeles Rentería y Jacinto Matute con la Orquesta Bética Filarmónica bajo dirigida por Luis Izquierdo.

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La obra supone el culmen sinfónico del piano para el autor, precedido por sus tres conciertos para piano y orquesta anteriores. En ella, triunfa la metatonalidad característica de Castillo con un continuo armónico variado con polarizaciones móviles que superan los elementos tonales, modales y atonales que pudiéramos ver por separado y se integran en tal continuo. Es una pieza de gran perfección de escritura y de infalible efecto sonoro, constituyendo uno de los mejores ejemplos de la música del compositor y obra cumbre de la literatura española escrita para dos pianos y orquesta.