'In the grey', otra gran producción cinematográfica con sello malagueño
La empresa de service Fresco Film está detrás de lo nuevo de Guy Richie, con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal y rodado en Canarias, que se estrenará el 15 de mayo
Uno de los estrenos cinematográficos más esperados de mayo tiene sello malagueño. La nueva comedia de acción de Guy Ritchie, 'In the grey', protagonizada por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González y rodada en las Islas Canarias, contó con la empresa malagueña Fresco Film como la encargada del service, o sea, de la logística, de la producción. La cinta se estrenará el próximo 15 de mayo.
Echar un rápido vistazo a la lista de proyectos en el zurrón de la empresa capitaneada por Peter Welter Soler revela la magnitud de la compañía, que fue adquirida en 2024 por Mediapro: las dos temporadas de 'House of Dragons', 'Uncharted', 'Terminator: Dark Fate', episodios de 'Black Mirror'... Buena parte de las majors y plataformas de streaming han encontrado en esta firma a un compañero para afrontar los trámites y el desarrollo ejecutivo de sus películas y series, y han mantenido alianzas fieles que se traducen en un constante goteo de producciones internacionales que se filman entre nosotros.
En septiembre de 2023 Welter Soler y los suyos se encargaron de apoyar la realización de 'In the grey', la segunda película de Ritchie y Gyllenhaal en Canarias (ya saben, territorio audiovisual atractivo por aquello de las importantes deducciones fiscales) tras 'El pacto'. Finalmente, con un considerable retraso (debido a que la productora cambió sus planes y decidió encargarse por sí misma de la distribución del filme), llegará a las pantallas en mayo.
Quienes conozcan el cine de Ritchie ya se pueden imaginar la cosa; leamos la sinopsis: un equipo encubierto de agentes de élite viven en la sombra, tan cómodos manejando el poder y la influencia como armas automáticas y explosivos de gran potencia. Cuando un déspota roba una fortuna de mil millones de dólares, son enviados a recuperarla en lo que para cualquier otro sería una misión suicida. Lo que comienza como un atraco imposible empeora aún más y se convierte en una guerra total de estrategia, engaño y supervivencia.
Fisher Stevens, Rosamund Pike y nuestro Carlos Bardem completan el reparto de la película.
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