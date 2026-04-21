GIRA
Karol G regresa a España en 2027 con conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid
La promotora Live Nation ha anunciado las tres fechas españolas de la gira, que arrancará en julio de 2026
EFE
Karol G regresará a España en 2027 con tres conciertos dentro de su gira 'Tropitour', en Barcelona, Sevilla y Madrid, anunció este martes en un comunicado la promotora Live Nation.
El 3 de junio del próximo año en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 en La Cartuja de Sevilla y el 24 en el Metropolitano de Madrid son las tres citas en ciudades españolas de la gira 'Viajando por el mundo Tropitour'.
El 29 de abril a partir de las 10:00 habrá una preventa de entradas para las personas registradas en la web de Live Nation. Y la venta general comenzará a las 10:00 del día siguiente. De momento ya hay confirmados 39 conciertos en estadios, en Norteamérica, Sudamérica y Europa, pero se irán añadiendo más fechas, según precisa el comunicado.
La gira comenzará el próximo 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia). 'Viajando por el mundo Tropitour' llevará a Karol G a su natal Colombia, además de a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico.
Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: "Nos vamos de tour".
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- Rubi, entrenador del Almería, se rinde al Málaga CF y a Funes: 'Hacen bien infinidad de cosas
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- Dimite la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, tras ser detenida por la Guardia Civil
- La DGT avisa a los conductores malagueños que realicen esta maniobra tan común en la autovía: se enfrentan a multas de 200 euros