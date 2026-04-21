Palito Dominguín y el podcast Fashion Sucks en directo completan el cartel del 5 MAM Fashion Forum

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha anunciado la incorporación del podcast ‘Fashion Sucks’ y Palito Dominguín como últimos ponentes confirmados del 5 MAM Fashion Forum, cerrando así el cartel completo de su quinta edición, que se celebrará el próximo 24 de abril en el MAM.

Dos perfiles con un fuerte impacto en el entorno digital que representan nuevas formas de entender, comunicar y cuestionar la moda, en una edición que, bajo el lema ‘Tiene Mucha Calle’ y con la temática ‘El Ecosistema de la Moda’, pone el foco en la interconexión entre industria, cultura, creatividad y sociedad.

Fashion Sucks

A partir de las 16:30 horas, el MAM será testigo de uno de los momentos más destacados de la jornada con la grabación en directo del podcast ‘Fashion Sucks’, uno de los espacios de referencia en español para el análisis de la industria de la moda en plataformas como Spotify o YouTube. Conducido por Alba Melendo y Raquel F. Sobrín, y producido por Living Producciones, el podcast se ha consolidado como una plataforma clave para abordar el sector desde una mirada crítica, cercana y sin artificios, generando conversación entre profesionales y nuevas audiencias.

Por su parte, la artista Palito Dominguín protagonizará la intervención titulada ‘Diálogo y Creatividad’, en la que abordará la moda desde una perspectiva artística y personal. Artista multidisciplinar, su trabajo transita entre disciplinas como la pintura, la escultura o la performance, construyendo un universo propio donde la moda se entiende como una extensión de la identidad. La participación de la que es nieta del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz y modelo italiana Lucía Bosé aportará una visión íntima, libre y contemporánea, alineada con las nuevas narrativas del sector.

Programación

Con estas incorporaciones, el 5 MAM Fashion Forum completa una programación que reúne a destacadas voces del panorama actual, combinando perfiles consolidados con nuevas miradas. Estas dos incorporaciones conformarán esta quinta edición junto a personalidades reconocidas del sector como DACAL, Megui Gómez-Sala, Isidoro Encinas y Evangelina Julia (Evade House).

A lo largo de la jornada, el foro contará con la participación de profesionales, creadores y comunicadores que abordarán distintas perspectivas de la industria, generando un espacio de diálogo en torno a los retos y oportunidades de la moda contemporánea.

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