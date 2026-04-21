La Térmica inaugura el 22 de mayo Krvze: Un festival de música alternativa y creación audiovisual

La Térmica ha anunciado que el 22 de mayo se inaugura el festival de música alternativa y creación audiovisual Krvze (Cruces. Rituales de sonido global). El evento tendrá lugar en La Térmica durante todo el día y las entradas serán gratis.

Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha tenido lugar en La Térmica y a la que ha acudido el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. También han hablado el director artístico, Alvaro Fernández y una de las artistas invitadas, Irene Molina.

Krvze consistirá en varios conciertos y propuestas audiovisuales distribuidos a lo largo del día en el edificio de La Térmica. El evento incluirá propuestas de distintos artistas internacionales y emergentes, con instalaciones, piezas audiovisuales y actuaciones en directo. Entre los participantes se encuentran Abie Franklin, Leo Pum e Irene Molina. Entre los artistas destaca la vuelta de Konono No.1 x Montparnasse Musique tras años de hiato. La jornada culminará con el cierre del estudio internacional Nanook, que presentará la pieza “Shiro”.

Francisco Salado presentando la iniciativa / Ignacio Iribarnegaray

¿Qué es Krvze?

Krvze es un evento que, según Francisco Salado: "Pretende acercar a la ciudadanía propuestas que no siempre son fáciles de encontrar". El evento mezcla artistas consolidados en el campo, incluyendo a nivel internacional, con algunos que están iniciándose.

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La Térmica trata de aunar estas artes experimentales sin dejar atrás a aquellos que tengan menos conocimiento del género. En palabras de Irene Molina: "Lo que intentamos es que espectadores de todo tipo de públicos puedan acercarse de una manera u otra al festival sin ser expertos".