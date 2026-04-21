Cultura
La Térmica inaugura el 22 de mayo Krvze: Un festival de música alternativa y creación audiovisual
El evento es en el propio edificio durante todo el día y la entrada gratuita
Ignacio Iribarnegaray
La Térmica ha anunciado que el 22 de mayo se inaugura el festival de música alternativa y creación audiovisual Krvze (Cruces. Rituales de sonido global). El evento tendrá lugar en La Térmica durante todo el día y las entradas serán gratis.
Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha tenido lugar en La Térmica y a la que ha acudido el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. También han hablado el director artístico, Alvaro Fernández y una de las artistas invitadas, Irene Molina.
Krvze consistirá en varios conciertos y propuestas audiovisuales distribuidos a lo largo del día en el edificio de La Térmica. El evento incluirá propuestas de distintos artistas internacionales y emergentes, con instalaciones, piezas audiovisuales y actuaciones en directo. Entre los participantes se encuentran Abie Franklin, Leo Pum e Irene Molina. Entre los artistas destaca la vuelta de Konono No.1 x Montparnasse Musique tras años de hiato. La jornada culminará con el cierre del estudio internacional Nanook, que presentará la pieza “Shiro”.
¿Qué es Krvze?
Krvze es un evento que, según Francisco Salado: "Pretende acercar a la ciudadanía propuestas que no siempre son fáciles de encontrar". El evento mezcla artistas consolidados en el campo, incluyendo a nivel internacional, con algunos que están iniciándose.
La Térmica trata de aunar estas artes experimentales sin dejar atrás a aquellos que tengan menos conocimiento del género. En palabras de Irene Molina: "Lo que intentamos es que espectadores de todo tipo de públicos puedan acercarse de una manera u otra al festival sin ser expertos".
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