Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta del AVE a MálagaMuere niña por meningitisEmpleo en MálagaMalagueños en mesas electoralesCondena aficionados Málaga CFEl tiempo en MálagaGolpe a la droga en Costa del SolHuelga del metro de Málaga
instagramlinkedin

Cultura

La Térmica inaugura el 22 de mayo Krvze: Un festival de música alternativa y creación audiovisual

El evento es en el propio edificio durante todo el día y la entrada gratuita

Foto de grupo de todos los presentes

Foto de grupo de todos los presentes / Ignacio Iribarnegaray

Ignacio Iribarnegaray

La Térmica ha anunciado que el 22 de mayo se inaugura el festival de música alternativa y creación audiovisual Krvze (Cruces. Rituales de sonido global). El evento tendrá lugar en La Térmica durante todo el día y las entradas serán gratis.

Lo ha hecho en una rueda de prensa que ha tenido lugar en La Térmica y a la que ha acudido el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. También han hablado el director artístico, Alvaro Fernández y una de las artistas invitadas, Irene Molina.

Krvze consistirá en varios conciertos y propuestas audiovisuales distribuidos a lo largo del día en el edificio de La Térmica. El evento incluirá propuestas de distintos artistas internacionales y emergentes, con instalaciones, piezas audiovisuales y actuaciones en directo. Entre los participantes se encuentran Abie Franklin, Leo Pum e Irene Molina. Entre los artistas destaca la vuelta de Konono No.1 x Montparnasse Musique tras años de hiato. La jornada culminará con el cierre del estudio internacional Nanook, que presentará la pieza “Shiro”.

Francisco Salado presentando la iniciativa

Francisco Salado presentando la iniciativa / Ignacio Iribarnegaray

¿Qué es Krvze?

Krvze es un evento que, según Francisco Salado: "Pretende acercar a la ciudadanía propuestas que no siempre son fáciles de encontrar". El evento mezcla artistas consolidados en el campo, incluyendo a nivel internacional, con algunos que están iniciándose.

Noticias relacionadas

La Térmica trata de aunar estas artes experimentales sin dejar atrás a aquellos que tengan menos conocimiento del género. En palabras de Irene Molina: "Lo que intentamos es que espectadores de todo tipo de públicos puedan acercarse de una manera u otra al festival sin ser expertos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
  2. Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
  3. La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
  4. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
  5. Rubi, entrenador del Almería, se rinde al Málaga CF y a Funes: 'Hacen bien infinidad de cosas
  6. La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
  7. Dimite la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, tras ser detenida por la Guardia Civil
  8. La DGT avisa a los conductores malagueños que realicen esta maniobra tan común en la autovía: se enfrentan a multas de 200 euros

Karol G regresa a España en 2027 con conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid

Karol G regresa a España en 2027 con conciertos en Barcelona, Sevilla y Madrid

Fallece una niña de cinco años por meningitis en el Hospital Materno Infantil de Málaga

Fallece una niña de cinco años por meningitis en el Hospital Materno Infantil de Málaga

La Térmica inaugura el 22 de mayo Krvze: Un festival de música alternativa y creación audiovisual

La Térmica inaugura el 22 de mayo Krvze: Un festival de música alternativa y creación audiovisual

Rincón de la Victoria contará con 3.583 plazas de estacionamiento regulado en las calles del municipio

Rincón de la Victoria contará con 3.583 plazas de estacionamiento regulado en las calles del municipio

Condenan a cuatro aficionados del Málaga CF a 600 euros de multa tras el derbi contra el UD Almería

Condenan a cuatro aficionados del Málaga CF a 600 euros de multa tras el derbi contra el UD Almería

Se acabó usar el coche como trastero: la Guardia Civil multa a los conductores malagueños con 200 euros por llevar estos objetos sueltos

Se acabó usar el coche como trastero: la Guardia Civil multa a los conductores malagueños con 200 euros por llevar estos objetos sueltos
Tracking Pixel Contents