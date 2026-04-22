El Archivo Municipal acoge una muestra sobre el papel de las mujeres en la historia de la creación musical

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga acogen hasta el 12 de julio la exposición 'Mujeres, música y creación. De Cosima Wagner a las compositoras malagueñas contemporáneas'; una muestra compuesta por un total de 63 piezas artísticas de distintos formatos y técnicas, además de documentación, material sonoro y grabaciones elegidas por las compositoras, a las que se accede con un código QR.

La selección de los trabajos artísticos aborda un periodo que va desde el siglo XIX hasta la época actual, ha explicado este miércoles la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto a la comisaria y doctora en Historia del Arte, Lourdes Jiménez Fernández, que han presentado la exposición.

El comisariado de esta muestra propone un recorrido por el papel de las mujeres en la historia de la creación musical desde el siglo XIX, desde la figura de Cosima Wagner --directora y guardiana del legado wagneriano en el Festival de Bayreuth-- hasta las compositoras malagueñas contemporáneas que hoy expanden los lenguajes sonoros del siglo XXI.

Cosima Wagner, esposa del compositor alemán, encarna un momento histórico en el que la mujer, desde una posición compleja y controvertida, asumió la dirección artística de uno de los festivales más influyentes de Europa, que precisamente este año cumple su 150 aniversario, consolidando un modelo de continuidad estética y de poder cultural.

En diálogo con ese pasado, la exposición realiza un recorrido por las compositoras malagueñas del XIX hasta llegar a las contemporáneas como Alicia Terrón, Diana Pérez Custodio, Silvia Olivero, Mari Luz Chamorro, Reyes Oteo y Carolina Cerezo, cuyas obras atraviesan la zarzuela, la música sinfónica, la creación electroacústica, la experimentación interdisciplinar y las nuevas dramaturgias sonoras.

Según han señalado, Málaga es, junto a Sevilla y Granada, una de las ciudades andaluzas en las que más ha evolucionado el papel de las compositoras. Piezas musicales de creadoras malagueñas se han podido disfrutar en espacios como el Auditorio Nacional, los festivales de NAK (Pamplona), Archipel (Ginebra), en las temporadas musicales de la Fundación Juan March, los circuitos de la AMEE y el CDMC, y en países como Francia Portugal, México o Estados Unidos, entre otros.

La comisaria ha empleado la investigación museológica, la revisión documental y el contacto directo con las compositoras para establecer un hilo argumental con el denominador común de visibilizar el papel de la mujer en este ámbito. Este es un homenaje y puesta en valor, porque la historia de la música no puede entenderse sin las mujeres que la sostuvieron, la dirigieron y la reinventan cada día.

Según han destacado, 'Mujeres, música y creación. De Cosima Wagner a las compositoras malagueñas contemporáneas' es una oportunidad para comprobar cómo el trabajo de estas creadoras ha conseguido normalizar la presencia de la mujer en la historia de la música y, en especial, en el ámbito de la creación. En palabras de la comisaria, la muestra es "un homenaje y puesta en valor, porque la historia de la música no puede entenderse sin las mujeres que la sostuvieron, la dirigieron y la reinventan cada día".

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El horario para visitar la exposición es de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita.