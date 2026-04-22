Del poder de los datos a la economía global: 11 libros de economía para entender el mundo este Sant Jordi

Palantir nació en 2003, al calor de la seguridad post-11S, con la ambición de convertir los datos en poder estatal. Dos décadas después, OpenAI irrumpió con una promesa distinta, cuya materia prima, en realidad, es compartida: democratizar la inteligencia artificial y ponerla al servicio del conjunto de la sociedad. Entre ambos modelos se abre hoy una disputa tan silenciosa (cada vez menos) como decisiva.

Las dos primeras obras que se presentan a continuación, escritas por Karp y Hao, brindan las herramientas para comprender estas visiones contrapuestas y su impacto. A su vez, marcan el hilo conductor de esta recomendación de libros de economía para Sant Jordi, que amplía esa mirada y muestra cómo la tecnología y las nuevas dinámicas de poder están reconfigurando la economía, desde los mercados financieros hasta las industrias culturales. Al final, una selección de tres libros que abordan los principales retos económicos desde una perspectiva global, con especial atención a Europa.

El imperio de la IA – Karen Hao, Península (2025) – 22,70 €

La primera, El imperio de la IA, escrita por la periodista Karen Hao, describe el vertiginoso ascenso de la empresa y su evolución desde sus inicios como organización sin ánimo de lucro, focalizada en desarrollar una inteligencia artificial segura, hasta convertirse en una de las compañías más influyentes del mundo.

La república tecnológica – Alexander C. Karp, Deusto (2025) – 19,80 €

A su lado, La república tecnológica, escrita por el CEO y cofundador de Palantir, Alexander C. Karp, defiende que la tecnología debe volver a estar al servicio del interés público y hacer frente a una industria volcada al consumo.

La guerra subterránea – Ernest Scheyder, Deusto (2026) – 21,90 €

El corresponsal de Reuters explica cómo la disputa por los minerales críticos y las tierras raras definirá la geopolítica de la transición energética, la industria y el equilibrio global en las próximas décadas.

A toda máquina – Dang Wang, Principal de los Libros (2026) – 17,95 €

Una mirada al ascenso industrial y tecnológico chino y su impacto global. A través de su rivalidad con Estados Unidos, contrapone dos modelos opuestos que arrojan una nueva forma de pensar la relación entre ambas potencias.

Berkshire más allá de Buffett – Lawrence A. Cunningham, Deusto (2025) – 20,80 €

El libro desmonta el mito de que el conglomerado de inversiones Berkshire Hathaway no puede sobrevivir sin Warren Buffett. Más allá de las cifras y la carismática personalidad del fundador, el verdadero valor de la firma se cimienta en su cultura corporativa.

El gran mito – Naomi Oreskes y Erik M. Conway, Capital Swing (2025) – 28,50 €

Los historiadores realizan un extenso análisis sobre la construcción del dogma del libre mercado desde principios del siglo XX, pasando por el ascenso del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher —dos figuras clave en su consolidación— hasta llegar a la era Trump.

Tres millones de viviendas – Jorge Galindo, Debate (2025) – 17,95 €

Demanda al alza frente a una oferta estancada, crédito exigente, una administración atrapada en la burocracia, un sector privado sin incentivos y políticas públicas ineficaces: ¿qué podría salir mal? El análisis de Galindo ofrece una visión equilibrada, amena y completa de la crisis de vivienda en España, evitando —o al menos intentando evitar— los sesgos habituales.

Europa: última oportunidad – Enrico Letta, Espasa (2025) – 18,50 €

El exprimer ministro italiano publica este análisis tras recorrer el continente, realizar más de 400 entrevistas y elaborar un informe que antecede al de Mario Draghi. Letta comparte su receta para reforzar Europa, situando el fortalecimiento del mercado común como eje clave.

La máquina pensante – Stephen Witt, Anaya (2025) – 23,79 €

¿Cómo se ha convertido Nvidia en el nuevo símbolo del capital tecnológico? Este volumen explora la historia de la empresa y muestra cómo los semiconductores, imprescindibles para el desarrollo de la inteligencia artificial, están en el centro de la economía contemporánea.

La novela en la era de Amazon – Mark McGurl, Shackleton Books (2025) – 21,75 €

Un análisis de cómo la escritura actual tiene menos que ver con el acto creativo en sí y más con su promoción y distribución, condicionadas por los algoritmos que plataformas como Amazon imponen como eje central.

Todo sobre el negocio de la música – Donald S. Passman, Liburuak (2025) – 26,95 €

El merchandising, la inteligencia artificial, TikTok, las giras mundiales o el reparto de ingresos en plataformas como Spotify: la industria musical no ha permanecido ajena a las dinámicas económicas actuales. Tras once ediciones en inglés, llega esta primera versión en español para explicarlo.