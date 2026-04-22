Plaza Mayor celebra el Día del Libro en Málaga con un encuentro y firma de libros de Fernando Bonete

Plaza Mayor se suma a la celebración del Día del Libro en Málaga con una propuesta cultural abierta al público. El centro comercial acogerá el próximo sábado 25 de abril, a las 17.00 horas, un encuentro literario con el escritor y divulgador Fernando Bonete, que combinará conversación con los asistentes, recomendaciones de lectura personalizadas y firma de libros.

La actividad, de acceso libre hasta completar aforo, está planteada como una charla participativa en la que el público podrá intervenir, plantear sus gustos e intereses y recibir sugerencias literarias al momento. La cita busca acercar la lectura a nuevos públicos con un formato más directo, dinámico y cercano.

Fernando Bonete, conocido en redes como @en_bookle

El protagonista del encuentro será Fernando Bonete, conocido en redes como @en_bookle, profesor universitario y doctor en Comunicación. La organización lo sitúa como una de las voces con mayor peso en la divulgación literaria en el entorno digital en España, especialmente por su capacidad para conectar con una audiencia joven y adulta.

Desde Plaza Mayor enmarcan esta actividad en su apuesta por impulsar iniciativas culturales vinculadas a la comunidad y por fomentar la lectura a través de formatos actuales. Según recoge la nota difundida por el centro, en Andalucía el índice de lectura alcanzó el 62,6% el pasado año.

Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su programación cultural en Málaga coincidiendo con una de las fechas más señaladas para el sector editorial y para los lectores: el Día del Libro.