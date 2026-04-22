La Trinidad pone a bailar a los malagueños "que no tienen sitio para estar tranquilos"

La Trinidad son una de las referencias claras, ineludibles de la música made in Málaga más inquieta. Partieron de un pop de energía guitarrera, buzz garagero y estribillos más que adhesivos, que han ido matizando y permeando con todo tipo de influencias y texturas (post punk, dub: todo selecto, nada batiburrillo), mientras sus letras indagaban, de una manera cada vez más diáfana, en lo político y lo generacional desde la cotidianidad, sin soflamas. Tras el estupendo 'Sheriff Playa' (Sonido Muchacho), Sixto Martín, Carlos J. Salado, Carlos Guerrero y Jorge Zúñiga regresan "con un cuchillo entre los dientes y con una sonrisa de oreja a oreja" desde la independencia con la que comenzaron y con la canción más directa y coreable de todo su repertorio, 'La Trinidad no paga traidores'.

"No hay tanto piso para tanto guiri / No hay tanta fiesta ni tanta cerveza / No tengo sitio para estar tranquilo / ni una silla libre para mis amigos", arranca el tema, que también incluye estos memorables versos, entre Tabletom y Dead Kennedys: "Muerde el rollo sin maldá ninguna / en media horilla fuerte esto está lleno de gente / Seguiré de bares cuando to empeore / Paquito Piqueta, Málaga über alles". ¿Y la música? Descarada como siempre, bailable y carismática como nunca, entre Radio 4 y Radio Futura de 'La ley del desierto/La ley del mar', con, aseguran con acierto sus autores, "estribillos universales de grada de animación maradoniana al más puro estilo Mano Negra". Traten de que se les despegue el coro del tema tras una simple primera escucha, verán que es imposible.

La canción, que ya está disponible en sus plataformas de confianza, es el "hola, que aquí seguimos", el recordatorio del cuarteto malagueño, que entra pronto a grabar su próximo álbum, ya desde su propio sello, Perchel Norte Sound Sistema. Habrá que estar atentos a los futuros pepinazos que saldrán de ahí.