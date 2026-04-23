La Diputación reivindica la del 27 como la 'Generación Litoral' con una exposición por el centenario de la revista

La Diputación de Málaga conmemora el centenario de la Revista Litoral con la exposición 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral'; una propuesta que recorre la historia de la publicación malagueña, que catapultó a esa generación, y que reivindica al "brillante" grupo como la 'Generación Litoral'.

La muestra, organizada a través del Centro Cultural Generación del 27, abre sus puertas este jueves, Día del Libro, a las 20.30 horas en el Centro Cultural MVA de la calle Ollerías, 34, donde permanecerá hasta el 26 de junio.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha presentado esta muestra junto a sus comisarios, el director de Litoral Lorenzo Saval y el editor y diseñador Miguel Gómez; así como la artista Aixa Portero.

Salado ha recordado que en 1926, la Revista Litoral fue fundada en la Imprenta Sur de Málaga por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, que la convirtieron "en un escaparate-trampolín para los jóvenes creadores españoles de aquel tiempo". Un siglo después, ha recordado, la emblemática publicación sigue editándose con una búsqueda de la excelencia que la mantiene como un referente en el panorama literario nacional.

Algunas de las publicaciones de la Revista Litoral. / L.O.

Para celebrar la efeméride, un centenar de artistas actuales rinde homenaje al icónico pez de la primera portada de Litoral en este itinerario expositivo, que también tiene como artista invitada a Aixa Portero y despliega una gran instalación de la creadora malagueña, han indicado en la presentación de la muestra.

Durante este acto, Salado ha recordado que "la revista impulsada por los poetas malagueños Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y José María Hinojosa ha sido considerada la más señera de todas las vinculadas a la Generación del 27". Es más, ha recalcado que la fundación de Litoral en la malagueña Imprenta Sur resultó "decisiva" para la difusión de la obra del 27, y para aglutinar a sus autores, de modo que "constituye la principal prueba de que la Generación del 27 eclosionó en Málaga, y no en otro sitio".

"Litoral señaló el camino a seguir a los autores del 27, hubo quien llegó a referirse a la Generación del 27 como la Generación de Litoral", ha añadido el presidente de la Diputación, sin perder de vista el paralelismo incluido en el título de esta muestra, que ocupa las dos salas de exposiciones del MVA.

El pez de Manuel Ángeles Ortiz que ilustra como imagen de la revista / L.O.

Asimismo, ha puesto como ejemplo de la huella dejada en Málaga por el brillante grupo la creación por parte de la Diputación, en 1984, del Centro Cultural Generación del 27. Se trata de la única institución cultural de toda España que preserva en su conjunto el legado de la Edad de Plata, e incluso mantiene viva a día de hoy la Imprenta Sur, en la que nació Litoral.

A todo ello, también ha vinculado la apuesta de la institución provincial para crear en el rehabilitado Palacio de Valdeflores un espacio de referencia "para que Málaga tenga el protagonismo que merece en la conmemoración nacional del centenario de la Generación del 27".

Programación

Esta exposición constituye la actividad central de la programación con la que, a lo largo de todo este 2026, celebra el centenario de la publicación malagueña el Centro Cultural Generación del 27, que dirige José Antonio Mesa Toré. La muestra está comisariada por el director de la revista, Lorenzo Saval, y por el diseñador y editor Miguel Gómez.

La vocación marítima con la que Prados y Altolaguirre fundaron Litoral está omnipresente, un siglo después, en el MVA. Se corrobora en una de sus salas ante Ola Litoral. Cien años de cultura en luz, una instalación escultórica y audiovisual de la artista Aixa Portero concebida como una metáfora espacial del recorrido histórico de la revista.

Sobre su propuesta, Aixa Portero ha recordado que le pidieron "algo impactante" y ha planteado "una experiencia de activación de lo que es la revista, que es una maravilla, un cruce de lenguajes". "Es un honor estar en este centenario", ha apuntado en su intervención.

Otra imagen de la muestra / L.O.

En otro de los espacios expositivos, se suman a la celebración más de un centenar de creadores y rinden tributo al icónico 'pescadito' de Litoral, dibujado por el pintor granadino Manuel Ángeles Ortiz para la portada del número fundacional de 1926. Cada autor ha creado un pez en pequeño formato.

En este apartado confluyen los universos creativos de creadores como Luis Gordillo, Guillermo Pérez Villalta, Jaume Plensa, Carmen Calvo, Alfonso Albacete, Dis Berlin, Alberto García-Alix o Enrique Brinkmann.

Además, en la entrada al centro cultural, el público se encontrará con una obra de Lorenzo Saval puesta en movimiento por Jacobo Gómez, en la que un buzo atrapa al emblemático pez de Litoral. Durante el recorrido, también se podrán admirar documentos vinculados a la historia de la publicación y algunas portadas originales.

El director de Litoral y comisario de la muestra, Lorenzo Saval, ha destacado el "impactante" planteamiento de Aixa Portero y ha añadido que la idea de reunir 100 peces en otra sala es un homenaje al pintor granadino del 27 Manuel Ángeles Ortiz, quien "cuando le piden un dibujo para la primera portada, envía ese pez".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la presentación de la exposición 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral'. / L.O.

El primer número de la Revista Litoral apareció en noviembre de 1926 tras imprimirse en los talleres de la Imprenta Sur, situados entonces en la calle San Lorenzo de Málaga. Con el pez curvo estampado en su portada, salió de la máquina Monopol Minerva que manejaba Pepe Andrade.

Posteriormente, en los suplementos de Litoral se fueron publicando importantes títulos de los autores más destacados de la joven poesía española. Entre ellos, 'Canciones' (1921-1924) de Federico García Lorca; 'La amante' de Rafael Alberti; o los primeros libros de otros autores de la Generación del 27 como 'Perfil del aire', de Luis Cernuda, y 'Ámbito', de Vicente Aleixandre.

Especialmente reveladora resultó la aparición, en octubre de 1927, de un número triple de Litoral dedicado a Luis de Góngora. En la publicación participaron una amplia nómina de poetas, el músico Manuel de Falla y muchos artistas plásticos, como Salvador Dalí, Pablo Picasso y Juan Gris.

Tras aquella entrega triple y siete números publicados, concluyó la primera etapa de la publicación. El parón se prolongó hasta 1929, cuando se suma José María Hinojosa a la dirección y se prueba con un cambio de rumbo hacia el surrealismo, que resultó efímero y no cuajó.

Para la tercera etapa hay que remontarse a 1944. Durante el exilio en tierras mexicanas, se encuentra una reaparición de Litoral en la que Prados y Altolaguirre se vieron acompañados por Juan Rejano, José Moreno Villa y Francisco Giner de los Ríos. No obstante, la aventura se redujo a la aparición de tres números.

Tuvo que pasar casi un cuarto de siglo hasta que la publicación fue recuperada por José María Amado en Torremolinos. En 1968, se inicia la cuarta etapa con la que se ha llegado hasta este centenario. En 1975, se incorpora a Litoral Lorenzo Saval, el sobrino nieto de Emilio Prados que sigue al frente de la revista acompañado por María José Amado, hija de José María Amado. Durante estos últimos años, la publicación ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura.

La muestra, con entrada gratuita hasta completar aforo, podrá ser visitada de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas. Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa todos los miércoles a las 20.00 horas.

También será una realidad el Club Litoral, coordinado por Juan Naranjo, un club de lectura efímero que profundizará en tres números de diferentes épocas de esta publicación clave para la literatura española; en concreto en el número fundacional de 1926, en una entrega dedicada a Federico García Lorca en 1969, y en la edición especial sobre Torremolinos de 2017.