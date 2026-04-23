Farruko redondea el cartel del Puro Latino Torremolinos Fest

Farruko es uno de los grandes iconos de la escena urbana latina. Ahí tienen 'Krippy Kush', el tema que puso en el mapa a Bad Bunny, o el controvertido pero megapopular 'Pepas', el himno pastillero preferido por los niños de Primaria (en serio). Tras unos años algo alejado de la actividad musical Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre real del artista, comparecerá en la Costa del Sol, en la quinta edición del Puro Latino Torremolinos Fest, para apuntalar un cartel de impresión si gustan de los ritmos latinos de nuevo cuño, claro.

"Pepa y agua pa' la seca / To' el mundo en pastilla' en la discoteca / Pepa y agua pa' la seca / To' el mundo en pastilla' en la discoteca". Recordarán los versos de 'Pepas', el superéxito mundial que llevó al estrellato al de Bayamón (Puerto Rico). Al año siguiente, en plena cresta de la ola y con dos Grammys en su mansión, su responsable decidió retirarse del bling bling y el perreo: "Siendo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo… Mis hijos no podían verme. No podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, hice daño a otra muchacha que me quiso y me aceptó tal y como yo era… Farruko tuvo un encuentro con papá Dios y lo hizo tocar el fondo. Me dijo: ‘Recuérdate de dónde te saqué", declaró en su momento.

Ha pasado un tiempo y Farruko ha reactivado su carrera, lanzando este mismo año su disco 'Manda La Plena MOH', un puente musical entre Panamá y Puerto Rico trufado de mensajes espirituales (sí, sigue honrando a "papá Dios").

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Farruko no es el único argumental del cartel del quinto Puro Latino Torremolinos Fest. Tito El Bambino, el inventor del electro-latino Juan Magan, un 'real hasta la muerte' como Anuel AA, el 'Real G' Ñengo Flow, el chileno Kidd Voodoo, ROA, los superventas andaluces Saiko y JC Reyes, el denominado 50 Cent europeo Cyril Kamer o el DJ (y figura en TikTok) Alvama Ice componen la parrilla de artistas. Más información sobre el festival y las entradas, en su web oficial.