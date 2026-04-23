Las galerías andaluzas Eldevenir y Zunino, presentes en la feria de arte holandesa KunstRAI

Eldevenir+Zunino, el proyecto que agrupa a las activas galerías de Torrox y Sevilla, regresa a la feria neerlandesa KunstRAI por segundo año consecutivo. Y lo hace con hasta siete artistas y una propuesta que lleva por título 'Animal Instinct'. En una edición que se celebra del 22 al 26 de abril en el recinto ferial RAI de Ámsterdam, casi cien galerías nacionales e internacionales compartirán protagonismo con Eldevenir (Torrox) y Zunino (Sevilla). El stand 57 de uno de los acontecimientos vinculados al arte contemporáneo de mayor relevancia en los Países Bajos será en esta ocasión el espacio reservado a la propuesta llegada desde Andalucía.

Una pieza de Anna Jonsson / Eldevenir+Zunino

Tras el éxito de su debut en la edición de 2025, la sevillana Anabel Zunino y la malagueña María Rosa Jurado vuelven a poner el foco en el arte contemporáneo andaluz desde el corazón de Europa. La relación entre lo humano y el mundo no humano, explorada desde la mitología, la ecología, el simbolismo y la ficción, es el eje que articula la propuesta. "Animal Instinct' nace de la convicción de que lo animal, ya sea mítico, simbólico o latente, sigue revelando aquello que es vulnerable, indómito y profundamente vivo dentro y a nuestro alrededor", explicaron ambas directoras durante la inauguración de esta feria, el pasado 22 de abril. Y detallaron, además, sobre el contenido expositivo: "Queríamos construir una propuesta en la que la diversidad de lenguajes y técnicas fuera en sí misma parte del discurso: que las distintas técnicas como el bordado, la cerámica, la fotografía, el óleo o la acuarela convivieran como especies distintas dentro de un mismo ecosistema".

Una obra de Lou Campos / Eldevenir+Zunino

Los siete artistas que integran la muestra son Anna Jonsson, Fernando Bayona, Lou Campos, Rocío Rivas, Diego Cerero Molina, Óscar Ortiz Marzo y María Luisa Beneytez.

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KunstRAI fue fundada en 1985 y está considerada como una de las ferias líderes en los Países Bajos y, dentro del arte contemporáneo, una de las más antiguas de Europa. Cada año se dan cita coleccionistas, profesionales e instituciones del mundo del arte llegados desde los más diversos rincones del mundo.