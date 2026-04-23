Patti LuPone, historia viva de Broadway, actuará en Málaga

Tres premios Tony, dos premios Laurence Olivier y dos premios Grammy, incluida en el Salón de la Fama del Teatro Americano. Mencionar el nombre de Patti LuPone es hablar de entertainment en mayúsculas, del Broadway de 'Los miserables', 'Evita', 'Sweeney Todd', 'Sunset Boulevard', 'Gypsy' y 'Company'... La diva neoyorquina actuará por primera vez en España, y ha reservado una fecha (el 10 de junio) en Málaga, cómo no, en el Teatro del Soho-CaixaBank, el pequeño Broadway del sur de Europa (donde se han puesto en escena versiones propias de musicales protagonizados por ella), donde presentará 'Songs from a hat', una selección de las piezas más emblemáticas de su repertorio.

Con una tía tatarabuela soprano (la italiana nacida en Madrid Adelina Patti) y un hermano, Robert, actor, bailarín y director, LuPone estaba destinada a la escena. Formó parte de la primera promoción de la División de Drama de la prestigiosa Escuela Juilliard, con compañeros como Kevin Kline y David Ogden Stiers.

Debutó como cantante de rock en 1971 pero pronto se dio cuenta de que era "una actriz que cantaba" y se enroló en la escena de los musicales, con notabilísima éxito: fue la primera en interpretar a Eva Perón en la primera versión de Broadway del musical 'Evita' en 1979, por la que ganó un Premio Tony en 1980. Ha sido colaboradora de Andre Lloyd Webber y, especialmente, David Mamet; también en televisión de Ryan Murphy ('American Horror Story', 'Pose' y 'Hollywood') y ha aparecido en películas como 'Paseando a Miss Daisy' y 'Único testigo', entre muchas otras. Como pueden ver, historia de la escena made in USA.

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Con 'Songs from a hat', el show que la traerá a Málaga, recorrerá los momentos principales de su trayectoria en un formato intimista, donde el repertorio se selecciona de forma aleatoria mediante la participación directa del público: la intérprete extrae los títulos de un sombrero de copa para interpretarlos al instante, sin guion previo ni programa cerrado. Y entre los números, comentarios y anécdotas sobre su carrera. Cita ineludible. Seguro que Antonio Banderas no se lo pierde.