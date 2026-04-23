Víctor Manuel: "Todos estos anormales que vemos pactando ahora pasarán y no nos acordaremos de ellos"

Pasan los años y no pierde ni la energía ni el sentido del humor. Lo hace al recordar el último concierto que dio en Zaragoza hace cuatro años, "la mayor ovación de la noche fue cuando dije que no iba a estrenar ninguna canción", cuenta entre risas y resignación Víctor Manuel, "es cuando yo les digo, 'oye, no seáis cabrones, si yo no hubiese estrenado nunca 'El abuelo Vítor', ya no la cantaría. Escuchadme, a ver si algo de lo que traeré ahora se os queda en la cabeza y lo queréis escuchar más adelante en este próximo concierto". El próximo 31 de mayo regresa a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza donde ya advierte que sí habrá alguna canción de su nuevo disco, 'Solo a solas conmigo'. El artista asturiano ha protagonizado este miércoles un coloquio en el Patio de la Infanta de Zaragoza organizado por la Fundación Ibercaja y en la que ha estado acompañado por Luis Alegre.

Y es que con 78 años, Víctor Manuel sigue en plena efervescencia y en plena forma. ¿Cuál es el secreto? "He llegado a esta edad sin darme cuenta. Igual si lo piensas dices '¿qué coño hago aquí?'. Pero es que yo siempre que acabo una gira estoy pensando en la siguiente, estoy ya en medio de ella y pienso '¿Qué podría hacer yo ahora para seguir dando la lata?'", explica Víctor Manuel, que lo achaca a su trabajo: "Supongo que cuando tienes un trabajo horrible lo que tienes es ganas de jubilarte y de irte a tu casa. Estar en un andamio debe ser bastante peor que esto que hago yo. Pero esto se pasa muy bien, es una profesión maravillosa y además no lo puedes decir, pero es que esto no es un trabajo y te pagan por él. Es la hostia", confiesa con sinceridad.

"El público es fundamental. Es que los que no cantáis no os podéis hacer ni puta idea de lo que es eso. No me extraña que haya gente que se endiose y que crean semidioses, porque es algo parecido a eso, eso solo hace Dios con el dedito y Rosalía. Entonces es un poder el que te da eso, pero en el momento que te bajas de ahí, desapareces, te bajas del escenario. Hay que relativizarlo todo".

"A mí me han puesto dos bombas en casa"

Víctor Manuel nunca se ha escondido en su compromiso político ni ha eludido dar su opinión por muy polémica que sea, "¿Pero cómo me voy a callar con la edad que tengo? A mí me han puesto dos bombas en casa... Lo que pasa es que yo soy un optimista histórico, yo he militado el PCE y pensaba que iba a cambiar el mundo. Mira qué clase de gilipollas era entonces. No me hunde nadie. Esto pasará, todo esto pasará, Todos estos anormales que vemos pactando ahora, pasarán y no nos acordaremos de ellos con toda seguridad", ha enfatizado sobre los pactos que se están dando entre PP y Vox en las comunidades.

Víctor Manuel ha participado en un coloquio de la Fundación Ibercaja. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

De hecho, este encuentro comienza solo unos minutos después de que se anunciara el acuerdo para la gobernabilidad en Aragón entre esos dos partidos, que incluye la cláusula de la prioridad nacional: "Claro que sí, ¿para qué se van a privar? El pacto me parece algo inevitable, pero lo que me llama la atención es que le traten de dar carta de normalidad a esto que están haciendo. Y no, no lo es. Por un lado o por otro lo van a pagar, no sé de qué manera. O a lo mejor tiene el PP la gran fortuna de que ese ser indomable que se llama Abascal, sea un perrito faldero, pero no, parece que es un cabroncete y les va a dar mucha lata, con toda seguridad", denuncia Víctor Manuel.

"¿Pero cómo me voy a callar con la edad que tengo? A mí me han puesto dos bombas en casa..."

En ese momento le vuelve a salir su 'optimismo' hablando de política internacional: "Trump ya se está pasando de rosca, hace seis meses parecía invencible y es un gilipollas, o sea, ya se ha visto que es un tonto que está ahí haciendo lo que puede, evidentemente, que es lo que se hace cuando llegas al poder, pero ves cómo se va deshilachando todo y más que lo hará en el futuro", asegura.

"Nunca vas a contentar a todo el mundo"

El asturiano tiene muy claros sus orígenes y no se arrepiente de casi nada. "Creo que el único acierto que he tenido en mi vida es que ya desde muy jovencito ya sabía que no se podía gustar a todo el mundo. Y eso es lo más importante de todo. A partir de ahí dices lo que te salga de los cojones. Porque sabes que nunca vas a contentar a todo el mundo. Pero eso a mí nunca me ha impedido cantar. Claro que he perdido cantidad de trabajo y cantidad de cosas, pero estoy feliz con todo lo que me ha pasado, ¿para qué quiero más?"

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Sobre Zaragoza, Víctor Manuel guarda muchos recuerdos históricos. "Aquí ha habido conciertos maravillosos. Muchos, muchos. Hemos tocado en tantos sitios, en la plaza de toros, en La Romareda, en el barrio de Torrero,... en las condiciones ínfimas en que se podía tocar en los años 70, con las asociaciones de vecinos, el barrio La Paz,... Aquel mundillo que había en Zaragoza era maravilloso alrededor de 'Andalán', de todos los cantantes que había, de Joaquín (Carbonell), La Bullonera, de José Antonio (Labordeta), había una vida fantástica. Y siempre ahí, en medio de todos ellos, estaba el amigo Emilio Lacambra, al que uno añora muchísimo", señala para concluir la conversación.