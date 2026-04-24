El Último de la Fila inaugura este sábado el Marenostrum Fuengirola de 2026

Marenostrum Fuengirola abrirá, este fin de semana su edición 2026 con el regreso nacional de 'El Último de la Fila'. El concierto inaugural, que se celebrará este sábado, 25 de abril, dará comienzo a la que será la edición número once, con más de 100 artistas programados en los escenarios.

Este nuevo impulso llega tras una trayectoria ascendente que ha llevado al recinto a superar el millón de asistentes --en total en todas sus etapas-- y a generar un impacto económico de 66 millones de euros en 2025 en la Costa del Sol. El propio recinto de Marenostrum Fuengirola ha acogido este viernes la rueda de prensa del arranque de su undécima edición, en un acto que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, así como con representantes de Unicaja, Repsol, Fundación Unicaja y Turismo Costa del Sol, principales entidades colaboradoras del ciclo.

Presentación de una nueva edición de Marenostrum Fuengirola / AYTO FUENGIROLA

Durante su intervención, la regidora ha destacado que "Marenostrum Fuengirola es hoy uno de los mejores ejemplos de cómo la cultura puede transformar una ciudad, generar oportunidades y proyectar nuestra imagen a nivel internacional". "Esta undécima edición vuelve a situar a la ciudad entre los grandes recintos musicales al aire libre, con una propuesta de primer nivel y un modelo de gestión sostenible y de éxito", ha agregado.

La edición 2026, cuenta con más de cuarenta días de conciertos programados, reunirá a más de 100 artistas nacionales e internacionales y prevé superar los 240.000 asistentes. A fecha de hoy, el ciclo cuenta ya con más de 210.000 entradas vendidas y seis citas con el cartel de entradas agotadas. Nacido en 2016 como "una apuesta estratégica del Ayuntamiento de Fuengirola para posicionar la ciudad en el circuito internacional de la música en vivo", el ciclo celebra este verano su undécima temporada convertido en uno de los recintos culturales más singulares de Europa.

Ubicado a los pies del Castillo Sohail y junto al mar, "el espacio ofrece una experiencia única en la que la música convive con el patrimonio histórico y el entorno mediterráneo", han destacado.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

El cartel

El cartel de esta edición reúne a algunas de las figuras más destacadas del panorama musical actual, como Alejandro Fernández, Lola Índigo, Aitana o Dani Martín, junto a nombres internacionales de la talla de Sting, además de referentes nacionales como Pablo Alborán o Pablo López. Entre los grandes hitos destacan el concierto inaugural de 'El Último de la Fila', el regreso de Amaia Montero con 'La Oreja de Van Gogh', el reencuentro de 'Los Delinqüentes', el cierre de gira de Alejandro Sanz o la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce. La programación se completa con festivales temáticos que amplían la oferta cultural durante todo el verano, como Fulanita Fest, Sun and Thunder, Vibras o Cochera Comedy.

Asimismo, Marenostrum Fuengirola también ha generado distintivos de gestión sostenible. En 2024 obtuvo el Certificado de Huella de Carbono de Aenor, tras implementar una estrategia medioambiental integral. En esta línea, han detallado, la colaboración con Repsol permitirá reducir de forma significativa las emisiones de CO2 mediante el uso de combustibles 100% renovables, mientras que otras entidades como Volvo Vypsa, Gestagua o la Mancomunidad refuerzan el compromiso ambiental del ciclo. Del mismo modo, han valorado que "Unicaja y Fundación Unicaja mantienen su apoyo al proyecto, impulsando tanto la cultura como su dimensión social, facilitando el acceso a la música en directo a colectivos y asociaciones".