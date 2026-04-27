Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pueblos más baratos de MálagaMultas por dejar muebles en la calleCuándo llueve en MálagaVivaGym compra SynergymCamionero detenido en MálagaHuelga de médicosCaso camisetas Málaga CFSalario de funcionarios
instagramlinkedin

Música

Carlos Álvarez se mete en la piel de Diego Rivera para la MetOpera

El barítono malagueño estrenará el 14 de mayo 'El último sueño de Frida y Diego', una ópera sobre la tormentosa relación entre los artistas mexicanos cuya función del día 30 será retransmitida en directo en cines de todo el mundo (incluida Málaga)

Carlos Álvarez e Isabel Leonard, como Diego Rivera y Frida Kahlo en una imagen promocional de la ópera

Carlos Álvarez e Isabel Leonard, como Diego Rivera y Frida Kahlo en una imagen promocional de la ópera / Zenith Richards/MetOpera

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Fue una de las historias de amor más volcánicas y controvertidas del siglo XX. Los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera se amaron, se odiaron, se admiraron y se engañaron en un matrimonio a dos tiempos marcado por las infidelidades y la toxicidad. En 2022, la compositora estadounidense Gabriela Lena Frank, de ascendencia peruana, llevó ese tormentoso romance a la ópera, con 'El último sueño de Frida y Diego', retratando el regreso de Kahlo desde el inframundo en el Día de los Muertos para reconciliarse con Rivera; ahora lo repesca en un tercer montaje, con el barítono malagueño Carlos Álvarez como el polémico muralista y que cerrará la temporada 2025/2026 de la Metropolitan Opera House (MetOpera) entre el 14 de mayo y el 6 de junio.

Álvarez se pondrá en la piel de un artista al que han llamado infiel, maltratador y hasta caníbal. Pero Lena Frank y su libretista, Nilo Cruz, no ahondan en la controversia y prefieren ahondar en la naturaleza dolorosa, extrañamente romántica de la relación que mantuvo con Frida Kahlo (interpretada y cantada por Isabel Leonard). Para ello se inspira en el mito de Orfeo y Eurídice (ya saben: el músico que convence con música a Hades para que su mujer abandone el inframundo con una tremenda condición) y la tradición del realismo mágico de la cultura latinoamericana, gracias a la colaboración como directora de escena de Deborah Colker, talento asociado a Cirque du Soleil.

La espectacular escenografía de Deborah Colker para la ópera

La espectacular escenografía de Deborah Colker para la ópera / MetOpera

El cantante malagueño se pone al frente de una aventura de lo más singular: no es nada habitual que una ópera cantada en español y apoyada en iconos culturales latinoamericanas ocupe los escenarios destinados a la lírica. De hecho, 'El último sueño de Frida y Diego' ha sido la primera pieza lírica en castellano y de tal magnitud comisionada por dos importantes casas de ópera en Estados Unidos: las Ópera de San Diego, donde tuvo su premier mundial el 29 de octubre de 2022, y la Ópera de San Francisco, donde tuvo su estreno en junio de 2023.

Noticias relacionadas y más

Si es aficionado a la ópera, fan de Carlos Álvarez y no se encuentra en la Gran Manzana en esas fechas, la cadena de cines Yelmo le acercará la función del 30 de mayo, en directo a partir de las 19.00 horas, en sus establecimientos de Vialia, Plaza Mayor y Rincón de la Victoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents