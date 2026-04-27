Carlos Álvarez se mete en la piel de Diego Rivera para la MetOpera

Fue una de las historias de amor más volcánicas y controvertidas del siglo XX. Los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera se amaron, se odiaron, se admiraron y se engañaron en un matrimonio a dos tiempos marcado por las infidelidades y la toxicidad. En 2022, la compositora estadounidense Gabriela Lena Frank, de ascendencia peruana, llevó ese tormentoso romance a la ópera, con 'El último sueño de Frida y Diego', retratando el regreso de Kahlo desde el inframundo en el Día de los Muertos para reconciliarse con Rivera; ahora lo repesca en un tercer montaje, con el barítono malagueño Carlos Álvarez como el polémico muralista y que cerrará la temporada 2025/2026 de la Metropolitan Opera House (MetOpera) entre el 14 de mayo y el 6 de junio.

Álvarez se pondrá en la piel de un artista al que han llamado infiel, maltratador y hasta caníbal. Pero Lena Frank y su libretista, Nilo Cruz, no ahondan en la controversia y prefieren ahondar en la naturaleza dolorosa, extrañamente romántica de la relación que mantuvo con Frida Kahlo (interpretada y cantada por Isabel Leonard). Para ello se inspira en el mito de Orfeo y Eurídice (ya saben: el músico que convence con música a Hades para que su mujer abandone el inframundo con una tremenda condición) y la tradición del realismo mágico de la cultura latinoamericana, gracias a la colaboración como directora de escena de Deborah Colker, talento asociado a Cirque du Soleil.

La espectacular escenografía de Deborah Colker para la ópera / MetOpera

El cantante malagueño se pone al frente de una aventura de lo más singular: no es nada habitual que una ópera cantada en español y apoyada en iconos culturales latinoamericanas ocupe los escenarios destinados a la lírica. De hecho, 'El último sueño de Frida y Diego' ha sido la primera pieza lírica en castellano y de tal magnitud comisionada por dos importantes casas de ópera en Estados Unidos: las Ópera de San Diego, donde tuvo su premier mundial el 29 de octubre de 2022, y la Ópera de San Francisco, donde tuvo su estreno en junio de 2023.

Si es aficionado a la ópera, fan de Carlos Álvarez y no se encuentra en la Gran Manzana en esas fechas, la cadena de cines Yelmo le acercará la función del 30 de mayo, en directo a partir de las 19.00 horas, en sus establecimientos de Vialia, Plaza Mayor y Rincón de la Victoria.