La emotiva despedida de la actriz Nadia Farès: las palabras de sus hijas en el funeral y el adiós del mundo del cine

La iglesia de Saint-Jean-de-Montmartre, en el barrio parisino de Montmartre, acogió el último adiós a Nadia Farès, fallecida a los 57 años tras permanecer en coma por un accidente en una piscina. Una despedida marcada por el dolor, la discreción y la presencia de numerosos rostros conocidos del cine francés, que quisieron acompañar a la familia en un momento especialmente duro.

En primera fila estuvieron sus dos hijas, Shana y Cylia, visiblemente afectadas por la pérdida de su madre. Durante la ceremonia, ambas tomaron la palabra para dedicarle un mensaje cargado de emoción. Shana confesó, con la voz quebrada, que tenía "el corazón roto", mientras Cylia recordó a la actriz como su madre y también como su mejor amiga, unas palabras que conmovieron a todos los presentes.

La hija de Nadia Fares, Cylia Chasman (segunda por la derecha), lanza un beso hacia el ataúd de su madre tras la ceremonia fúnebre. / SIMON WOHLFAHRT / AFP

Conmoción en el país

La muerte de Nadia Farès causó una profunda conmoción en Francia, donde la intérprete era muy recordada por su trabajo en el cine y la televisión. Su rostro quedó ligado a títulos como 'Los ríos de color púrpura', 'Marseille' o 'Navarro', además de una carrera desarrollada entre Francia y EEUU.

El actor francés François Berléand (izquierda) saluda al actor Pascal Elbé a su llegada a la ceremonia fúnebre de la actriz Nadia Farès. / SIMON WOHLFAHRT / AFP

La ceremonia reunió a familiares, amigos y compañeros de profesión. Entre los asistentes se encontraban Claude Lelouch, Josiane Balasko, Guillaume Canet, Gad Elmaleh, Samuel Le Bihan, François Berléand, Elie Chouraqui y Laeticia Hallyday, entre otros rostros conocidos.

La actriz francesa Josiane Balasko (derecha) conversa con su esposo, el actor estadounidense George Aguilar, al salir tras la ceremonia fúnebre de la actriz francesa Nadia Farès en la iglesia de Saint-Jean de Montmartre en París. / SIMON WOHLFAHRT / AFP

Homenaje colectivo

Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de Claude Lelouch, que había dirigido a Nadia Farès en el cine. El realizador pidió a los asistentes que se pusieran en pie para ofrecer una ovación a la actriz, recordando que los artistas también merecen ser despedidos con aplausos. La iglesia entera se levantó entonces en una ovación cerrada que transformó el silencio del funeral en un homenaje colectivo.

Con flores blancas y rodeada de los suyos, Nadia Farès recibió así el último aplauso de quienes compartieron con ella vida, amistad y profesión. Un adiós sobrio y profundamente emotivo para una actriz que deja una huella imborrable en el cine francés.