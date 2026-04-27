La Junta acerca los teatros romanos andaluces a través de un libro

El Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha publicado el volumen Pasado y presente de los teatros romanos en Andalucía, firmado por la catedrática de Arqueología de la Universidad de Sevilla Oliva Rodríguez Gutiérrez.

Se trata de una obra, con un enfoque innovador, dirigida al público no especialista, que aborda el conocimiento actual de los teatros conservados en suelo andaluz desde una doble perspectiva: como espacios culturales, de acuerdo con la historiografía clásica, y como lugares de un fuerte componente político y simbólico, vinculados a la expansión de la ideología imperial, en consonancia con los nuevos marcos conceptuales y últimos avances en la investigación histórica.

En palabras de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, «este cuaderno divulgativo, recoge, de una manera clara y sintética, los nuevos conocimientos científicos en torno a estos importantes espacios patrimoniales andaluces. Unos estudios que resultan fundamentales para trazar las estrategias que implementen su salvaguarda, preservación, restauración y difusión».

Esta nueva publicación relaciona a los teatros andaluces con el resto de escenarios de la península Ibérica y del Imperio y los enmarca, en palabras de la autora, «dentro de unas prácticas sociopolíticas muy concretas, propias del Imperio romano, que trascienden, con mucho, meras representaciones teatrales al uso». En este sentido, detalla que las actividades que se llevaban a cabo en ellos -antes que ser puramente de ocio tal y como lo entendemos en la actualidad- «formaban parte de las obligaciones cívicas, administrativas y religiosas de la población local, cumpliendo una función esencial en la transmisión de los valores romanos en los territorios conquistados». Unos usos ceremoniales, de fuerte valor simbólico y político, que explicarían, en buena medida, las grandes dimensiones y aforo de estos espacios, que a menudo excedían al de la población circundante.