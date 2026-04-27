El Kanka busca teloneros malagueños para sus seis conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga en junio

El Kanka quiere que el talento musical malagueño forme parte de su regreso al Teatro Cervantes. El artista ha lanzado un concurso para seleccionar a seis solistas, bandas o formaciones de Málaga que actuarán como teloneros en los conciertos que ofrecerá los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio en el teatro malagueño.

La iniciativa, organizada por el propio cantante en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, permitirá que seis artistas de la provincia, o residentes en ella, abran cada una de las noches de la gira de presentación de ‘La Calma’, el séptimo disco de El Kanka, publicado el pasado mes de febrero.

¿Cómo participar en el concurso convocado por El Kanka?

El plazo para presentar candidaturas se abre este lunes y permanecerá activo hasta el 10 de mayo de 2026. La participación es gratuita y está dirigida a mayores de 16 años, ya sean solistas, dúos, tríos, bandas u otras agrupaciones musicales nacidas o residentes en la provincia de Málaga.

Para participar, los artistas deberán publicar un vídeo en Instagram utilizando el hashtag oficial #los6delkanka y mencionando tanto la cuenta de El Kanka como la del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Las bases completas pueden consultarse en la web del artista, www.elkanka.com, y en sus redes sociales.

El proceso contará con varias fases. Del 12 al 18 de mayo se abrirá una votación popular online, en la que el público podrá apoyar a su candidato favorito a través de una plataforma específica, con un voto por persona. Esta votación supondrá el 50% de la valoración final.

El otro 50% dependerá de un jurado profesional, que evaluará las propuestas los días 19 y 20 de mayo. De ahí saldrán los 12 finalistas, que se anunciarán el 21 de mayo en la web del concurso y en las redes sociales de El Kanka y del Área de Juventud.

Final en La Caja Blanca

La final se celebrará el 1 de junio de 2026 en el Centro Cultural La Caja Blanca de Málaga. Cada uno de los 12 seleccionados dispondrá de un máximo de 20 minutos de actuación en directo. Al término de la jornada se elegirán los seis ganadores: cinco serán seleccionados por el jurado profesional y uno por votación del público asistente.

Los artistas o grupos elegidos actuarán como teloneros en una de las seis noches de El Kanka en el Teatro Cervantes, también con un set de 20 minutos, y recibirán una remuneración de 300 euros.

Con esta convocatoria, El Kanka busca dar visibilidad a la escena local en una cita especialmente simbólica para su carrera. Será la primera vez que el músico malagueño actúe seis noches seguidas en un mismo espacio, y lo hará en uno de los escenarios más emblemáticos de su ciudad, acompañado por su banda habitual y con las canciones de ‘La Calma’ como eje del repertorio.