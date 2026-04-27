Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concierto de El Último de la filaLittle Asia en MálagaSeguridad en MálagaAtentado contra TrumpEl AVE regresa a MálagaEmpleo en MálagaClasificación del UnicajaClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

Concierto

Miguel Ríos: un octogenario en forma baila su último vals en el Cervantes

El granadino ofrece un pletórico recital para sus fans malagueños, un paseo de dos horas marcado por el compromiso y el rock como brújula

Imágenes del concierto de Miguel Ríos de la gira 'El Último Vals', en el Teatro Cervantes

Imágenes del concierto de Miguel Ríos de la gira 'El Último Vals', en el Teatro Cervantes

Ver galería

Imágenes del concierto de Miguel Ríos, gira 'El Último Vals', en el Teatro Cervantes / Gregorio Marrero

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Los rockeros nunca mueren pero siempre se despiden. En 2010, Miguel Ríos ofreció una gira de despedida que fue plastificada como Bye Bye Ríos; hoy, más de tres lustros después, el granadino sigue diciendo un adiós que sus seguidores ya no se creen. «Me despediré a la francesa, lo dejaremos en el aire porque no creo que tenga mucha cuerda más», aseguró en una reciente entrevista. ¿Fue el de anoche en el Teatro Cervantes el último recital del mítico cantante para sus fans malagueños? El tiempo lo dirá, la biología lo determinará, pero lo cierto es que a tenor de lo visto y oído en este Último Vals (el título del tour con el que está recorriendo España por enésima vez), este yonki confeso de los aplausos podría mentirnos una vez más.

Dos momentos de la actuación de Miguel Ríos de anoche en el Teatro Cervantes. | GREGORIO MARRERO

Un momento de la actuación de Miguel Ríos de anoche en el Teatro Cervantes. / Gregorio Marrero

El templo de la calle Ramos Marín, que tenía colgado el cartel de no hay billetes desde hacía bastante tiempo, acompañó a Ríos en un ejercicio de memoria compartida a través de un repertorio (abierto con, cómo no, la emblemática Bienvenidos y salpimentado con himnos inevitables como El blues del autobús, El rock de la carcel o Vuelvo a Granada) que atraviesa generaciones y estilos musicales. Arropado por sus acostumbrados y sólidos The Black Betty Boys, el granadino, que ya peina unos fabulosos 81 años, demostró encontrarse en una envidiable forma, aunque, claro, su garganta ya presente achaques, especialmente en el tramo final de un recital de más de dos horas. Con todo, la velada fue un fructífero paseo por un tiempo, un país y sus gentes marcado por las ganas de cantar, contar, protestar y hacer ruido. Cosas de octogenarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
  2. La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
  3. La calle más hermosa de España ‘regresa’ cada abril a Málaga
  4. El Último de la Fila firma en Marenostrum su primer truco de magia en casi tres décadas
  5. Ya hay empresa para la demolición del antiguo hotel Vista del Rey de Benalmádena
  6. El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa
  7. Un tramo de la MA-21 entre Torremolinos y el Aeropuerto, cortado un mes por obras de reasfaltado
  8. Ibon Navarro, tras el triunfo ante el Hiopos Lleida: 'Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente y comprometida

El turismo hotelero en Málaga aumenta casi un 8% en marzo con 312.095 pernoctaciones

El turismo hotelero en Málaga aumenta casi un 8% en marzo con 312.095 pernoctaciones

Familias de menores con necesidades educativas especiales se manifiestan en Málaga por falta de medios

Familias de menores con necesidades educativas especiales se manifiestan en Málaga por falta de medios

Pulseras identificativas para las personas vulnerables en las playas de Marbella

Pulseras identificativas para las personas vulnerables en las playas de Marbella

La Junta acerca los teatros romanos andaluces a través de un libro

La Junta acerca los teatros romanos andaluces a través de un libro

Las obras del Ayuntamiento de Marbella alcanzan el 30 por ciento de su ejecución

Las obras del Ayuntamiento de Marbella alcanzan el 30 por ciento de su ejecución

Miguel Ríos: un octogenario en forma baila su último vals en el Cervantes

Miguel Ríos: un octogenario en forma baila su último vals en el Cervantes

Ardales celebra con orgullo el Día de la Provincia exhibiendo talento malagueño

Ardales celebra con orgullo el Día de la Provincia exhibiendo talento malagueño

A récord por semana

A récord por semana
Tracking Pixel Contents