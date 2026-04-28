José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja, recibe la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, ha recibido este martes la Medalla de Honor 2025 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. El salón de actos del Museo de Málaga, sede de la Academia, acogió el acto de imposición de este galardón que reconoce la extensa y extraordinaria labor en pro de las bellas artes y la cultura de José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja y también Catedrático de la Universidad de Málaga.

Al acto de imposición de la Medalla de Honor asistieron el director de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, patronos y directivos de la Fundación Unicaja, y autoridades y representantes institucionales de entidades de la ciudad.

José Manuel Domínguez ha mostrado su agradecimiento al recibir este reconocimiento de una institución señera en la ciudad, “que acumula una trayectoria de 177 años, no ya solo para preservar la esencia de las bellas artes, sino también como brújula para alumbrar nuevas sendas artísticas”.

José Manuel Domínguez ha mostrado su agradecimiento al recibir este reconocimiento / Álex Zea

Parafraseando a Margaret Hefferman, el presidente de Fundación Unicaja y catedrático de la Universidad de Málaga ha manifestado que “en tiempo turbulentos es habitual descartar las artes, tipificándolas de meros elementos decorativos, triviales y distractores. Pero los historiadores saben que no es así, y sostienen que, si se quiere identificar cuándo comienza un cambio, el arte es el mejor lugar para buscarlo”. En este sentido, ha destacado “la relevancia del mecenazgo de las actividades culturales, y el papel de instituciones benéficas, sin ánimo de lucro, y que únicamente responden al interés general, como la Fundación Unicaja, que ha llevado a cabo más de 2.000 actividades culturales con una asignación presupuestaria de 20 millones de euros”.

Por último, José Manuel Domínguez ha manifestado que este reconocimiento “es un gran estímulo para seguir trabajando en la línea apuntada, para tratar de merecerlo, ayudado por la luz inspiradora de la Estrella de San Telmo”.

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La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, creada en Málaga en 1849, tiene como fin primordial el fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medio-ambiental y, muy particularmente, de la pintura, la arquitectura, la escultura, la literatura, la música y las artes visuales, teniendo como ámbito preferente de actuación el de la ciudad de Málaga y su provincia.