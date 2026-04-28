Netflix hace el Camino de Santiago y lo confía a una empresa malagueña

El audiovisual malagueño tiene en sus empresas de service un puntal clave. Si hace unos días informábamos del estreno de 'In the grey', la nueva superproducción de Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González, que fue rodada en las Canarias con Fresco Film como líder en las cuestiones logísticas, ahora se trata de otra firma boquerona del sector, Ánima Stillking, la que está al frente de otro gran proyecto: Netflix ha comenzado el rodaje de 'El peregrino', la película que adaptará la novela 'El peregrino de Compostela (Diario de un mago)', del autor de bestsellers Paulo Coelho. Los actores brasileños Johnny Massaro y Rodrigo Santoro protagonizan el filme, dirigido por Vicente Amorim.

Con 'El peregrino', la plataforma de streaming apuesta por llevar la experiencia transformadora del Camino de Santiago a la pantalla, mostrando paisajes espectaculares y transmitiendo su esencia a una audiencia internacional, de ahí que se esté rodando en estos momentos en localizaciones de la ruta. Los que han leído el libro (es posible que sea usted uno de ellos, habida cuenta de que Coelho ha despachado más de 320 millones de ejemplares de sus novelas) ya conocerán la historia: Paulo (interpretado por Massaro) peregrina por las montañas, los bosques y los campos del Camino de Santiago de Compostela, guiado por el enigmático Petrus (Santoro), enfrentándose a una serie de pruebas que transforman su búsqueda del autoconocimiento en una aventura de encuentros misteriosos y fuerzas invisibles; un viaje que pone a prueba los límites físicos y espirituales de ambos hombres.

Una empresa potente made in Málaga

Que la productora brasileña Gullane, responsable del proyecto, haya encontrado las mejores facilidades en los trámites de rodaje y localizaciones ha sido tarea de Ánima Stillking, la empresa capitaneada por Silvia Aráez, María Cabello y Cristina Armario, con un impresionante currículum que ya incluye series como 'The girlfriend', 'The walking dead: Daryl Dixon' y películas como 'El arma del engaño' y, muy especialmente, la próxima entrega de 'Los juegos del hambre', 'Amanecer en la cosecha', que se rodó el año pasado en Asturias y cuyo service fue realizado por la firma malagueña. María Cabello figura como productora ejecutiva de 'El peregrino', por cierto, junto a, entre otros, el propio Rodrigo Santoro, conocido por sus papeles en filmes como '300' y series como 'Perdidos'.

¿A qué se dedica una empresa de service?

Para quien no lo sepa, la implicación de una empresa de service audiovisual es fundamental para que el proyecto llegue a buen puerto. "Cuando llega una productora extranjera con un proyecto, además de buscar las localizaciones, las gestionamos consiguiendo los permisos y contratando el equipo necesario para el rodaje, además de informar sobre los incentivos fiscales. También nos encargamos de la logística: transportes, comidas, equipo, hoteles... todo lo que supone desde que llegan hasta que se van", explicó Cabello hace unos meses en La Opinión de Málaga. Y eso es justo lo que están haciendo en 'El peregrino', que no tardará demasiado en coronar el menú inicial de su cuenta de Netflix.