Mag Lari, en Málaga: «Cortaría por la mitad a Antonio Banderas en un espectáculo»

Dice que Strafalari es una palabra que define su manera de vivir. ¿Tan estrafalario, tan singular es usted?

A ver, el que es realmente estrafalario es el personaje, Mag Lari. Yo creo que es un mago que todo lo que hace tiene esa pátina de estrafalario, marca de la casa. Podemos verlo por ejemplo, en las músicas que usa, el humor con el público, las presentaciones de los números... No es un espectáculo de magia al uso. Yo creo que descubrir el universo de Mag Lari es lo que sorprende de verdad cuando vas a ver un espectáculo mío.

Viene al teatro de Antonio Banderas. En el hipotético caso de que Banderas aceptara subirse al escenario para participar en el show, ¿qué truco haría con él?

Hombre, poder actuar en su casa ya es un lujo, pero claramente sería un placer y un honor que Antonio Banderas viniera a ver el show, sería muy divertido cortarlo por la mitad, ¿no? Ya de por sí sería un buen titular… Imagínate el titular de esta entrevista, por poner un ejemplo: «Cortaría por la mitad a Antonio Banderas». Yo creo que te lo he servido en bandeja…

¿Cómo termina un filólogo haciéndose mago? ¿O, en realidad, siempre fue un mago y lo de la filología fue un camino práctico en busca de un destino profesional?

Lo de la filología me viene como consejo familiar, es decir, mis padres ya veían que yo quería ser mago, lo que pasa es que era tan joven que me aconsejaron que hiciese una carrera de provecho, porque no se sabe nunca cómo te puede ir la vida de artista. Pero ahí se ha quedado, yo creo que tengo el título colgado en una pared pero de momento aún no he ejercido. Bueno, ahora he sacado una novela y he salido del armario como filólogo, pero imagínate, desde entonces nada.

¿Por qué ha sentido ahora la necesidad de debutar en la literatura?

Lo de la novela ha sido un proceso muy natural a raíz de comprar La Casa dels Àngels. Cuando compré esta casa y descubrí todas las leyendas que habían sobre ella, como por ejemplo que el Santo Grial pasó una noche en esa casa, o que una criada había sido colgada por bruja, pues pensé, aquí hay una novela… Ha sido un intenso proceso, que me ha llevado cinco años en completar, y del que estoy súper orgulloso del resultado final.

¿Vivir en La Casa dels Àngels le inspira también como ilusionista?

Claro, vivir en una casa del siglo XVI como que te convierte un poco en un conde de Drácula, esta casa no es que de miedo, pero sí que es una casa muy elegante, una casa muy regia y que a mí me da mucho rollo vivir aquí. No sé, tienes la sensación que estás viviendo como en un cuento todo el día.

Al vivir en una casa del siglo XVI tienes la sensación que estás como en un cuento todo el día

En estos tiempos de internet e, incluso, la sobreinformación es más fácil perder la ilusión y la capacidad de asombro. ¿Cómo lo hacen los ilusionistas como usted?

Pues yo creo que en internet fácilmente puedes descubrir todos los trucos, si te apetece hacerlo, lo que pasa es que este convenio que tenemos entre mago y espectador de que el mago no explica los trucos, y el espectador sabe que no tiene que descubrirlos (porque lo que tiene que hacer es ilusionarse) es lo que hace que de un lado se mantenga vivo el secreto, y del otro perdure la ilusión de aquello inexplicable. Creo que sí que habrá quien buscará por internet la solución a todo, pero creo que la gente es suficientemente inteligente como para no desilusionarse de esta manera tan evidente.

¿Qué es lo más mágico que ha visto en su vida?

Yo creo que lo más mágico de esta vida es el amor, porque el amor mueve montañas, basta con fijarse en que cuando estamos enamorados hacemos unas locuras impresionantes. Entonces yo creo que lo bonito es eso, lo bonito de la vida y a la vez el motor de gran parte de ella es el amor, sin duda. Ya lo dicen que el amor es muy mágico.

¿Y cuál es la lección más importante que ha aprendido de David Copperfield, uno de sus grandes mentores?

Copperfield tiene lo que todos los magos queremos, que es esa elegancia y esa gracia que tiene para hacer números impresionantes de grandes ilusiones, y a la vez números pequeños de magia de cerca. Yo creo que sorprende por eso, por la simpatía que tiene y, la verdad, por lo guapo que es, por qué no decirlo.

Lleva más de 30 años en esto. ¿Cómo mantener la magia, el interés?

Pues es un trabajo muy difícil, yo creo que más que llegar a dedicarte a la magia y conseguir ser profesional en esto, lo que cuesta es mantenerte a lo largo de los años, y yo estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. El secreto creo que es reinventarte constantemente sin perder la esencia, es decir, cada año intentar hacer espectáculos nuevos, proyectos nuevos que te ilusionen y te hagan feliz.

Soy de una generación similar a la suya y me crié viendo en la televisión a Tamariz, Magic Andreu y un larguísimo etcétera de magos que aparecían en programas de variedades de televisión. Desaparecieron de ese canal mainstream, donde todo el mundo, mayores y pequeños, familias enteras, veían sus trucos. ¿Dónde están ahora los magos?

Pues la verdad es que no te lo sabría decir, yo los voy viendo porque nos conocemos todos, cada uno tiene su circuito y todos trabajamos, gracias a Dios, lo que pasa es que los magos mainstream creo que lo que debemos hacer es actuar en teatros, la televisión te da popularidad y presencia, pero el hábitat natural de la magia será siempre el teatro, yo creo que si nos esforzamos para hacer espectáculos en programaciones teatrales, mantendremos viva la magia.

'Ilusión' es una palabra polisémica: un significado tiene que ver con el engaño de los sentidos, otro con la esperanza, la emoción por el cumplimiento de algo. Me da la sensación de que usted, en su trabajo, busca ambos significados. ¿Me equivoco?

En absoluto, por encima de todo ilusión es una palabra bonita, porque aunque sepas que detrás puede haber un engaño, basado en un pacto tácito entre espectador e ilusionista, la reacción que produce en tu estado anímico es la de felicidad, podríamos decir que la ilusión es el elemento catalizador de las emociones, algo que hoy en día nos cuesta experimentar cuando caemos en la acelerada rutina del día a día y que nos ayuda a poder desconectar. Sin lugar a dudas, los ilusionistas tenemos un nombre para nuestra profesión precioso, que nos permite crear cosas imposibles.

Lo mejor de la ilusión es que aunque sepas que detrás hay un engaño te produce felicidad

Un ilusionista, a qué dedica sobre todo su tiempo profesional: ¿estudiar, ensayar, entrenar, crear?

El día a día de un mago consiste en ir alternando todas estas cosas que has mencionas, ensayamos, creamos, hay una parte de gestión de administración y de despacho importante, y luego a mí lo que me ocupa más tiempo es mantener los proyectos que ya tengo, por ejemplo La Casa dels Àngels, los espectáculos que dirijo de El Mago Pop y pensar qué es lo siguiente, cuál va a ser el próximo paso. Siempre estoy preparando un espectáculo nuevo mientras estoy explotando uno.

Inevitable preguntarle por Michael, el biopic de su gran ídolo, Michael Jackson, al que usted referencia en sus espectáculos y de cuya memorabilia es usted un gran coleccionista. ¿Qué le ha parecido?

A mí el biopic me ha gustado mucho, creo que es una gran película que le hace justicia.

Y eso de que no se aborde la etapa más controvertida de su vida, la de las denuncias por abusos a menores....

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Espero que hagan una segunda parte para explicar su parte más controvertida, todo lo que sufrió y cómo acabamos con él en los últimos años de su vida.