Málaga, encajada ladrillo a ladrillo: ‘LEGO Gaming: The Exhibition’ aterriza en OXO Museo del Videojuego

Tras su parada en Madrid, la creatividad aterriza en territorio malagueño con la llegada de ‘LEGO Gaming: The Exhibition’, la nueva exposición temporal de OXO Museo del Videojuego que propone recorrer, y con gran profundidad, la conexión entre dos universos icónicos de la cultura popular: los videojuegos y las construcciones LEGO.

De este modo, tanto fans del coleccionismo y gamers de Málaga como visitantes de todas las edades podrán contemplar recreaciones ladrillo a ladrillo de personajes de franquicias icónicas como Super Mario, Sonic the Hedgehog, Minecraft o Fortnite, tocar y crear construcciones LEGO en el mismo museo e incluso echar alguna que otra partida a los diversos videojuegos de la marca de la compañía danesa.

Un puente entre dos mundos

‘LEGO Gaming: The Exhibition’ mezcla de forma totalmente orgánica dos universos en principio alejados: el de los juguetes y el entretenimiento digital. Esta relación juguete-videojuego ya cuenta con más de 30 años de historia, teniendo en cuenta la larga y creciente trayectoria de LEGO en el mundo gamer.

‘LEGO Gaming: The Exhibition’ de OXO Museo del Videojuego Málaga, en imágenes / Nacho Agote

Por ello, el diputado de educación y juventud, José Santaolalla, que presentó la propuesta junto a la directora de marca de Grupo LEGO Francia-Iberia, Pilar Vilella, y el responsable de OXO y CEO de Kaiju, Javier Ramos, expresó que esta exposición “es una mezcla perfecta entre el universo del videojuego y la creatividad de LEGO”, y aprovechó para invitar tanto a malagueños como a visitantes a que “no dejen pasar la oportunidad de acercarse a visitar la exposición y conocer el museo”. Por su parte, Javier Ramos explicó que en Madrid miles de personas ya han visitado esta exposición, y espera que en Málaga también se pueda disfrutar de la misma forma, ya que lleva detrás “mucho cariño y mucho mimo”.

Para la directora de marca de Grupo LEGO Francia-Iberia, esta exposición es una celebración del puente entre lo digital y lo analógico que existe entre las figuras de LEGO y los videojuegos: “El objetivo es celebrar la creatividad del grupo LEGO y el cómo traslada esos universos digitales de los videojuegos a experiencias físicas, sobre todo para que los niños puedan desarrollar esas aventuras que ven en la pantalla en la vida real”. Además, cree que se trata de una exhibición “muy bonita, muy blanca, muy lúdica y que va a gustar a todo tipo de audiencias”.

Una exposición bloque a bloque

La segunda planta de OXO Museo del Videojuego es el escenario elegido para este universo repleto de creatividad e imaginación. La exposición se divide en siete zonas ambientadas en diferentes temáticas, donde los visitantes podrán ver figuras 3D de grandes dimensiones de personajes como Super Mario y Sonic the Hedgehog además de sets y biomas de estas y muchas otras franquicias del mundo geek, como Minecraft, Fortnite o Animal Crossing.

Un gran Super Mario de LEGO da la bienvenido a la zona dedicada al personaje / Nacho Agote

La zona que da la bienvenida a esta exposición es la de Sonic, el erizo azul de SEGA, que cuenta con una figura 3D a gran escala de más de 21.500 piezas LEGO, colocada en un gran diorama ambientado en Green Hill Zone, lugar donde el personaje suele correr a grandes velocidades con sus amigos en sus videojuegos.

La primera aparición del erizo azul en el mundo de LEGO fue en 2016, en el videojuego LEGO Dimensions, que permitía escanear figuras físicas a través de un portal que venía con el videojuego para poder interactuar y encarnar a los personajes digitalmente. Esto generó entre los fans un apetito de más coleccionesles de LEGO ambientadas en el universo de Sonic, apetito que fue saciado en 2022 a través de la iniciativa LEGO Ideas. Tras el éxito de esa propuesta, y desde 2023, diversas propuestas LEGO del personaje y su mundo se han lanzado al mercado, como un set centrado en su rival Shadow the Hedgehog o uno que replica el mando de la antigua SEGA Mega Drive, videoconsola que recibió el primer videojuego del erizo en 1991.

Fortnite también cuenta con una zona propia, con consolas para poder jugar a 'LEGO Fortnite'. / Nacho Agote

Otra gran zona de la exposición es la de Super Mario, personaje que ya visitó junto a su enemigo Bowser la provincia el año pasado en la San Diego Comic-Con Málaga. Aunque la colaboración con Nintendo nació en marzo del año 2020, se empezó a fraguar unos años antes, en el año 2015, explica Pilar Vilella, que realizó una guía informativa de la exposición: “Hubo cinco años de investigación para llegar a lo que hoy conocemos como la colección LEGO Super Mario, dado que el equipo creativo de Nintendo fue muy exigente, rechazando más 6.000 prototipos". La exposición cuenta con una réplica a gran escala de Mario en la exposición, en la que se invirtieron 125 horas de trabajo.

La colección de LEGO Super Mario cosechó grandes éxitos, al igual que la de Sonic the Hedgehog o la de Animal Crossing. Por ello, en 2025, surgió la colección de LEGO basada en el popular videojuego ‘Mario Kart’, que convive en las estanterías con los sets tradicionales de LEGO Super Mario. El año pasado, se lanzó esta nueva colección que, actualmente, cuenta con 17 coches y figuras diferentes, incluyendo personajes que nunca habían sido lanzados anteriormente en su versión LEGO, como Wario, Mini Peach o Mini Luigi. Adicionalmente, también se lanzaron piezas de coleccionista pensadas para fans adultos, como la recreación LEGO de un sprite de Super Mario World o una réplica de una videoconsola Game Boy construida también con bloques.

Bowser regresa en forma de LEGO a Málaga. / Nacho Agote

La exposición exclusiva de Málaga: Pokémon

Aunque esta exposición es la misma que vivió previamente Madrid, la edición de Málaga cuenta con una zona exclusiva: el área de Pokémon. Esta sección nace del lanzamiento de la colección de LEGO Pokémon, lanzada el 27 de marzo con motivo del 30 aniversario de Pokémon de la franquicia, siendo esta la primera vez que el grupo LEGO ha trabajado con The Pokémon Company. “Había mucha curiosidad por los fans por ver cómo los ladrillos de LEGO se trasladaban al universo de Pokémon”, explica Pilar Villela . Esta pequeña exhibición exclusiva para Málaga cuenta con tres sets diferentes ambientados en algunas de las criaturas más conocidas de la franquicia: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise. “En agosto aparecerán nuevas referencias, y la idea es que, según vayan apareciendo nuevos sets, los podamos incluir en la exposición”, añade Pilar Vilella.

Pokémon tiene una sección de la exposición exclusiva para Málaga / Nacho Agote

Cada set de Pokémon cuenta con peculiaridades propias. En primer lugar, el de Pikachu, que representa al personaje más icónico de Pokémon, está hecho de manera que parece salir de una Pokéball. Además, tiene el número 25 escondido (su número en la lista Pokémon de la enciclopedia ficticia Pokédex), es articulable y cuenta con una cola intercambiable, con la opción de elegir entre su versión macho y su versión hembra.

Por otro lado, el set que puede resultar más llamativo para muchos de los visitantes es el de Eevee, que, durante las fases de creación, necesitó de un molde propio para diseñar correctamente el pelaje del cuello de la criatura. Este set también cuenta con detalles que los más fanáticos apreciarán mucho, como los ocho colores que esconde Eevee bajo su cabeza, simbolizando sus ocho evoluciones, como Glaceon o Vaporeon.

El tercer set es el más grande, y supera el precio de 600 euros. Este pack recoge a los tres personajes restantes de la exposición: Venusaur, Charizard y Blastoise. Se trata de un artículo pensado para coleccionistas, y cada uno de estos Pokémon cuenta con sus propios ecosistemas: uno volcánico, uno ambientado en la jungla y otro marítimo.

Más allá del juguete

Desde 1995, numerosos juegos firmados con el sello de LEGO han aterrizado en todo tipo de videoconsolas y plataformas, pasando por ordenadores Windows y videoconsolas de PlayStation, Nintendo y Xbox, llegando incluso a sistemas como SEGA Pico, plataforma educativa de la casa dueña de Sonic. En esta consola fue lanzado en 1995 ‘Lego Fun to Build’, el primer videojuego de LEGO. Sin embargo, dada la antigüedad y rareza del juego, no pudo ser localizado para ser incluido en la exposición: “Hemos intentado traerlo y ha sido absolutamente imposible. Los que hemos conseguido son el segundo, ‘LEGO Island’, el tercero, ‘LEGO Creator’, y el cuarto, ‘LEGO Rocky Riders’, pero el primero ha sido imposible”, explica la directora de marca de Grupo LEGO Francia-Iberia.

Múltiples videojuegos de LEGO se pueden probar en la exposición. / Nacho Agote

En tiempos recientes, la tendencia de sacar videojuegos de LEGO se ha mantenido, con lanzamientos de todo tipo de géneros, como las carreras, con ‘LEGO 2K Drive’ o de acción, como ‘LEGO Horizon Adventures’, ambos disponibles para probar en la exposición de OXO. El próximo lanzamiento será ‘LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro’, que saldrá a la venta el 22 de mayo. Este videojuego, una vez lanzado, también se podrá probar en ‘LEGO Gaming: The Exhibition’, exposición que se mantendrá en OXO para malagueños y visitantes hasta el 1 de noviembre de este año.