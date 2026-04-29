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Teatro

La malagueña Mona Martínez, candidata en los Premios Max

La intérprete podría llevarse el galardón a la Mejor Actriz por su trabajo en 'Los nuestros'

Mona Martínez, en una imagen de archivo

Mona Martínez, en una imagen de archivo / La Opinión

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Una malagueña se ha 'colado' en las nominaciones de los principales galardones teatrales de nuestro país, los Premios Max. Mona Martínez, por 'Los nuestros', opta a ser la Mejor Actriz en la próxima edición de los reconocimientos, que se entregarán en el Teatro Romano de Mérida, el próximo 1 de junio.

'Los nuestros' es una obra escrita y dirigida por Lucía Carballal, sobre la familia y sus cosas no dichas, además de la muerte y el duelo. En ella, los familiares de la recién fallecida Dinorah se reúnen para cumplir con el Avelut, el duelo judío en el que la familia más cercana se aparta del mundo durante siete días; unas jornadas de convivencia para, juntos, procesar el duelo.

En la obra que le ha valido su primera nominación a los Max, Martínez interpreta a Reina, la hija mayor de la difunta, "una mujer que vive en el presente, mirando hacia el pasado, para que el futuro de los que vienen les sea ligero, suave, con las muchas dificultades que eso conlleva para ella y hasta dónde es capaz de expresarlo", tal y como expresó la malagueña en la revista 'A escena'.

La boquerona se 'enfrenta' en su categoría de los Max a Irene Escolar, por 'Personas, lugares y cosas', y Lidia Otón, por 'Los cuernos de Don Friolera'.

Una bailaora que acabó siendo actriz

La actriz malagueña Mona Martínez, que iba para bailaora de flamenco aunque terminó dedicándose a la interpretación, atesora un currículum aquilatado tanto en cine como en teatro y televisión. Ha trabajado bajo las órdenes de directores como Benito Zambrano, Fernando Colomo, Rodrigo Sorogoyen, Jaime Chávarri y el estadounidense Tim Miller (autor de 'Terminator: Dark Fate', sexta entrega de la popular saga). Además de ser una cara habitual en las series de televisión del país como 'Vis a Vis' o 'Vota a Juan'. Su carrera teatral ha estado marcada por la colaboración con directores tan prestigiosos Ernesto Caballero, Salva Bolta, Albert Boadella, Jaroslaw Bielski, Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente y José Luis Arellan.; una trayectoria que ahora consolida esta nominación al Max.

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Precisamente, 'Los nuestros' y 'Fuenteovejuna', con cinco candidaturas cada una, son las grandes favoritas de los galardones escénicos. La segunda acapara las categorías de Mejor espectáculo, dirección, composición musical, elenco y vestuario; mientras que la primera suma también Mejor espectáculo, dirección, actriz, actor y autoría.

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