Rivera y Siz reivindican a la Lulú de Wedekind desde la música más desprejuiciada en La Cochera Cabaret

El novelista Frank Wedekind creo con su Lulú a una de las mujeres más atrevidas, controvertidas e inspiradoras de la cultura contemporánea. Ambiciosa e inmoral, manipuladora de los instintos de los hombres a través de sus indudables encantos, sus peripecias fueron llevas a la ópera por Alban Berg ('Lulu', un clásico del dodecafonismo lírico), el inesperado metal de vanguardia de la alianza entre Metallica y Lou Reed ('Lulu', doble álbum tan vituperado como recuperable) y, claro, un clásico del cine expresionista alemán: 'La caja de Pandora', de G.W. Pabst y con la tremenda Louise Brooks. Ahora, la soprano Laura Siz y el director Jorge Rivera, ambos músicos, se embarcan en una singular aventura: repescar la película de Pabst, remontada de las dos horas originales a una escueta hora y diez, musicándola en directo desde el desprejuicio y el atrevimiento de su protagonista. Lo harán en La Cochera Cabaret el próximo 10 de mayo.

Cree Rivera que Lulú es una mujer que "no ha sido bien entendida": "No es una prostituta, ni coquetea con nadie. Como dice el título de la obra, es 'El espíritu de la Tierra', una fuera de la naturaleza que a la vez es 'La caja de Pandora' [ambas piezas forman parte del ciclo literario de Lulú]. Y cuando se abre, ya sabemos qué pasa", asegura el malagueño, convencido de que estamos mediatizados por la "mirada decimonónica" hacia una mujer "cuya tragedia es que todos quieren poseerla".

Louise Brooks, en una imagen de 'La caja de Pandora', de Pabst / La Opinión

El realizador y músico ha remontado la película con un final diferente y la doble intención de actualizar la historia y ser más fiel al original literaria de Wedekind. En realidad, es más complejo que todo eso: se proyectan fragmentos elegidos del clásico y se realiza una intervención dramatúrgica que mezcla las obras de teatro con el clásico del cine mudo; así, por ejemplo, los personajes comentan la película e incluso la interrumpen para explicar al público qué está pasando (Pedro Casablanc como el narrador desde la pantalla, y los músicos desde el escenario).

Y sumándole un gran atractivo: con banda sonora original interpretada en directo, en la que Siz y Rivera unen cabaret, electrónica, ambient, stoner y mucho más. "La música comenta la acción, subrayando o contradiciéndola, resulta los sentimientos de los personajes, explica elipsis temporales con canciones y mete al público en una atmósfera temporal y especial con sonoridades y melodías eléctricas con instrumentos acústicos, eléctricos y electrónicos, que incluyen la trompa, el theremin, la guitarra, el shruti box, la kalimba y los teclados, entre muchos otros", explica el músico.

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Todo, no con un propósito intelectual y frío, dicen sus responsables, sino con la intención de contar una historia y conmover al espectador, y acercar a una mujer, Lulú, tan sometida al prejuicio.