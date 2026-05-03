Casares organiza este lunes una jornada en memoria de La Desbandá: Estas son las actividades que tendrán lugar en el acto

El Ayuntamiento de Casares, como clausura de la exposición albergada desde el 24 de abril en la Casa Natal Blas Infante, organiza una jornada para contextualizar uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil española: el éxodo de Málaga de 1937.

La actividad, que se celebra este lunes, 4 de mayo, a partir de las 18.30 horas, incluye una visita guiada a la exposición 'La Desbandá', en la Casa Natal Blas Infante, y, a las 19.30 horas, dos charlas en el Centro de Mayores de Calle Carrera.

Las charlas estarán a cargo del presidente de la Asociación Sociocultural La Desbandá, Rafael Morales, y de Benito Trujillano Mena, cronista oficial de Casares, quienes abordarán este duro capítulo de la historia española.

Cartel de la jornada 'Memoria de la Desbandá' / Ayuntamiento de Casares

El episodio de la Desbandá

La Desbandá (o La Huía), fue el gran éxodo de la población civil desde Málaga hacia Almería que tuvo lugar el 7 de febrero de 1937. En todo este trayecto, se concentraron al menos 120.000 personas, que huyeron por la carretera de Almería (la N-340) asediadas por las tropas sublevadas.

Tras el golpe militar contra la República el 18 de julio de 1936, Málaga quedó en zona republicana y prácticamente aislada del resto de territorios afines. El avance de las tropas sublevadas provocó la huida de la población hacia distintas localidades de la costa y hacia la capital malagueña. Entre el 4 y el 6 de octubre de 1936, los golpistas pasaron por Casares.

El 17 de enero de 1937, el general Queipo de Llano inició una primera ofensiva contra Málaga y, a partir del 3 de febrero, comenzó el ataque definitivo. La ciudad cayó en manos del ejército sublevado el 8 de febrero.

Aunque gran parte de los refugiados casareños regresó a su pueblo, otros vecinos de esta y otras localidades huyeron por la carretera de Almería ante el temor a la represión. La carretera en la que tuvo lugar la Desbandá es actualmente Lugar de Memoria Democrática.

Durante aquel éxodo, decenas de miles de personas fueron bombardeadas por mar y aire en un ataque que causó entre 4.000 y 6.000 muertes. Esta huida constituye uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil.