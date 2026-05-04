Entradas para la Comic-Con Málaga 2026: ya está abierta la venta general en Ticketmaster

La cuenta atrás para la segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga ya ha comenzado también para el público general. Después de la preventa reservada a quienes acudieron al evento en 2025, la organización ha abierto este lunes la venta general de entradas para la cita de 2026, que volverá a convertir Málaga en uno de los grandes puntos de encuentro de la cultura pop en Europa.

El evento se celebrará del jueves 1 al domingo 4 de octubre de 2026 en FYCMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Las entradas se venden a través de Ticketmaster y están disponibles tanto para días sueltos como en formato de pack de cuatro días.

Cómo comprar entradas para San Diego Comic-Con Málaga 2026

Para acceder a la compra, los asistentes deben cumplir tres pasos básicos. El primero es disponer de un Registration ID válido, ya sea generado para 2026 o recuperado de la edición anterior. El segundo es tener una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo correo electrónico asociado a ese Registration ID. El tercero, en caso de comprar entradas para acompañantes, es tener a mano también sus respectivos identificadores.

Cada usuario podrá adquirir un máximo de cuatro entradas: una para sí mismo y hasta tres adicionales para acompañantes. La organización recuerda, además, que contar con Registration ID no garantiza la entrada, ya que la venta está sujeta a disponibilidad.

Precios de las entradas de la Comic-Con Málaga

Los precios se mantienen en la misma línea que en la preventa exclusiva. La entrada general, para asistentes a partir de 13 años, cuesta 84,80 euros, con los gastos de gestión incluidos. La entrada para menores de 0 a 12 años tiene un precio de 37,10 euros, también con gastos incluidos.

Los niños y niñas de 0 a 3 años podrán acceder gratis, aunque será necesario añadir su entrada durante el proceso de compra y estará sujeta a cupo disponible. Estas entradas cuentan dentro del máximo permitido por pedido.

Más espacio, mismo aforo

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá un aforo de 90.000 asistentes, con 22.500 personas por jornada, pero ampliará sus espacios y contenidos. Entre las novedades previstas figuran un nuevo pabellón de más de 9.000 metros cuadrados dentro del Exhibitor Hall, un Artists’ Alley de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

La organización ya había avanzado que la edición de 2026 crecerá en superficie y capacidad operativa, con más espacio para exhibidores, creadores y actividades vinculadas al videojuego, el cómic, el cine, las series, la animación y la cultura fan.

Invitados confirmados y artículos exclusivos

Entre los invitados especiales anunciados figuran Michael Rooker, conocido por sus papeles en Guardianes de la Galaxia y The Walking Dead; el dibujante John Romita Jr., ligado a la historia de Spider-Man; y Kevin Smith, director de Clerks y creador del View Askewniverse.

A ellos se suma Sean Astin, recordado por su papel de Sam en El Señor de los Anillos y por su participación en Los Goonies, cuya presencia como invitado especial también ha sido confirmada por la organización.

Durante el proceso de compra online se podrán adquirir además dos artículos exclusivos de coleccionismo: un pin y un lanyard diseñados a partir del universo visual creado por Rodrigo Blaas y Carlos Salgado. Cada pieza tendrá un precio de 11,99 euros, IVA y gastos de gestión incluidos, y solo estará disponible durante la compra de entradas en Ticketmaster.

Infografía con fechas, precios y claves para comprar entradas de San Diego Comic-Con Málaga 2026 en Ticketmaster. / L. O.