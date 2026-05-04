Málaga, de nuevo escenario de novela negra con 'Acordes para un crimen'

«Cuando viajo siempre me topo con algún escenario que ya mi mente convierte en algo oscuro. Ahí están los turistas admirando Central Park y yo pensando: Aquí tiene que haber un asesinato... La verdad es que lo mío es preocupante». Lo dice Anselmo Ramos, periodista y escritor catalán residente en Málaga que combina, tras pasar por trabajar en formatos televisivos como 'El Buscador' o 'Está Pasando' (Telecinco) y 'Territorio Comanche' (Telemadrid), la implementación de programas formativos para ministerios e instituciones públicos con su verdadera gran pasión: sí, el crimen, lo luctuoso, las zonas oscuras del alma enmadejadas en tramas complejas. Pasado mañana, 6 de mayo, lanza su primera novela, 'Acordes para un crimen' (RBA) y la firmará en su tierra adoptiva, en la Feria del Libro de Málaga, el próximo día 10, la última jornada de la cita (Caseta 67-68, FNAC, 18.00 horas).

Veamos la solapa del libro: «Elisa Mata, una joven periodista que trabaja como becaria en un reconocido programa de televisión, regresa a Málaga para pasar las vacaciones de Navidad con su familia. La misma noche de su llegada, sale a correr por el paseo marítimo y desaparece sin dejar rastro. El caso llega a manos de David Marco, un obsesivo y problemático inspector de policía. Unos días después, aparece en Central Park el cadáver de una mujer junto a una nota con fragmentos de la partitura de un nocturno de Chopin, algo que conecta este asesinato con la desaparición de Elisa».

De Málaga a NY: escribir un "thriller internacional"

Dice Ramos que desde el principio se planteó escribir «un thriller internacional» aunque, ojo, era vital que conociera de primera mano los lugares, esos que ha habitado y visitado pensándolos siempre como escenas de un crimen. Uno de esos espacios es Málaga, muy presente en varias obras de género negro en los últimos años, como 'Terral', de Sergio Sarria, o la serie 'Malaka'; sin olvidarnos de que Javier Castillo es de aquí y algunas ed sus adaptaciones televisivas las ambienta entre nosotros. ¿Qué tiene Málaga, casi siempre asociada al sol y la diversión, tan propicio en cambio para ambientar el crimen y comportamientos oscuros? «Vivimos en una ciudad tan maravillosa, con tanta luz y alegría, que precisamente por eso, cuando ocurre algo malo, en la realidad o en la ficción, el choque es bestial. No nos pone que todo sea perfecto. Eso aburre. Queremos mambo. Y, además, detrás de las fachadas ideales siempre hay rincones oscuros», razona el autor.

La novela negra, pregúntenle a cualquier editor, es un género en boga brutal desde hace años; se publica mucho, de todo. «¿Cómo destacar en esa multitud de autores y títulos?», le preguntamos a Anselmo Ramos. Y responde con sinceridad y si naspavientos: «Sí, se publica mucho, pero también cada vez hay más lectores. Tengo la suerte de haber engañado a una gran editorial como RBA y eso ayuda a la hora de llegar a más personas. Y ahora son esas personas las que decidirán si la novela destaca. Confío en 'Acordes para un crimen' y estoy enamorado de sus personajes. No es alta literatura. Solo quiero que la leas, te enganche y no puedas parar de pasar páginas… Parafraseando al animal literario J.D. Barker, que sea como comer palomitas».

Experiencias en platós de TV

Más allá de que Elisa Mata, uno de los personajes centrales de la trama, sea becaria en la redacción de un programa de televisión, Anselmo implementa su experiencia en redacciones y platós en la escritura. ¿Influye el Anselmo Ramos comunicador al Anselmo Ramos escritor? Lo tiene claro: «Sin duda. De hecho, 'Acordes para un crimen' es ficción, pero hay situaciones y personajes en el libro que recuerdan a algunos muy reales. Todo el que escribe saca desde dentro sus propias experiencias, incluso de modo inconsciente, aunque llegan al papel transformadas. Y aquí hay mucho de mis vivencias en Telecinco y otros medios, de la propia actualidad a la que asistimos cada día, cada vez más negra, y también de mi propio bagaje como lector empedernido».

Portada del libro de Anselmo Ramos / RBA

Su David Marco del libro se suma a una tremenda lista de detectives «problemáticos y obsesivos». Por supuesto, los policías correctos y formales nos aburrirían... «A los amantes de las novelas policíacas nos encanta encontrar algunos clichés que nos hagan reconocible este tipo de género. Ahora bien, también quería darle frescura y este inspector dice y hace cosas que se alejan mucho de los estereotipos. Como otros personajes, alterna aciertos y errores, y eso los hace de carne y hueso. Y creo que la gente los va a amar u odiar. Aquí es el único sitio donde me gusta que haya polarización», argumenta su padre.

Matiza el de Girona que ésta es su segunda novela si se cuenta la que escribió con 11 años sobre islas y tesoros. «Mi madre me tuvo que comprar la colección entera de Los Cinco, de Enid Blyton. Mi cerebro de niño se inundó de aventuras y quise escribir yo una también. Fui creciendo, me fui obsesionando con el periodismo, cubrí algunos sucesos impactantes, y luego ya supongo que la mente de un adulto se va haciendo más oscura. Sobre todo si lo que lees mayoritariamente es thriller y novela negra».