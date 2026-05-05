Carlos Álvarez: «Toda mi carrera se ha caracterizado por asumir riesgos calculados»

El barítono malagueño Carlos Álvarez regresa a la Metropolitan Opera House (METÓpera) 30 años después de su debut metiéndose en la piel del controvertido muralista mexicano Diego Rivera para 'El último sueño de Frida y Diego', una ópera compuesta por Gabriela Lena Frank (con libreto en español de Nilo Cruz, ganador de un premio Pulitzer) que analiza la volcánica relación entre Rivera y la artista Frida Kahlo (incorporada por la soprano Isabel Leonard) a partir del mito de Orfeo y Eurídice. Cerrará la temporada 2025/2026 de l coliseo neoyorkino entre el 14 de mayo y el 6 de junio y, buenas noticias, la cadena de cines Yelmo le acercará la función del 30 de mayo, en directo a partir de las 19.00 horas, en sus establecimientos de Vialia, Plaza Mayor y Rincón de la Victoria. Hablamos con Álvarez días antes del esperado estreno.

No es demasiado habitual que una ópera indague en elementos de la cultura latinoamericana, dada la tradición más europea de lo lírico; tampoco ver en los grandes escenarios una ópera cantada en español. En ese sentido, una función como ésta es algo más que una función, ¿verdad?

Sin duda, esta obra se nutre, tanto en su libreto como en un su composición musical, de un realismo mágico directamente relacionado con la cultura hispanoamericana y es un ejemplo significativo de que nuevas óperas pueden ser muy atractivas para el asiduo público aficionado y, sin haberlo siquiera pretendido, una apuesta por el español cuando ha dejado de ser un idioma vehicular para la administración federal de este país (EEUU). Es una demostración de que la cultura aún tiene un sentido reivindicativo muy potente.

⁠Infiel, maltratador, hasta caníbal... De Diego Rivera se ha dicho de todo, más allá de su incontrovertible arte. Imagino que usted, un cantante que destaca por su faceta actoral, habrá indagado en la figura del artista para preparar su aproximación. ¿Es difícil hacerlo cuando uno se enfrenta a alguien tan controvertido? ¿Se ha llevado alguna sorpresa, positiva o negativa, con el personaje?

El libretista, Nilo Cruz ha configurado un personaje en sus últimos momentos donde se mezcla su fragilidad y potencia que se alternan para presentarlo como un ser humano que, a pesar de sus contradicciones y de mostrar todas sus característica de comportamiento, contempla la idea de permanecer junto a la mujer que ama y admira por toda la eternidad (cosa que en la vida real nunca sucedió). Siguiendo mi máxima de no juzgar nunca a los personajes que he de interpretar sino de empatizar con ellos para poder comprenderlos en su integridad, su polifacético carácter aparecerá sobre el escenario a través de mi actuación.

⁠Todo lo identitario está sometido al escrutinio estos días. ¿Le molestaría que se criticara su interpretación de un icono tan mexicano no siendo azteca? Por supuesto, usted, a lo largo de su carrera, ha interpretado a personajes franceses, italianos, hasta portugueses, pero es consciente de que los pueblos latinoamericanos presentan una especial sensibilidad al ser representados.

En realidad, la elección de esta pareja de relevantes artistas es solo una excusa para contar una historia de relaciones personales donde el sentimiento y la emoción prevalecen sobre su origen o condición. El mito órfico es recurrente en todas las culturas y puede ser explicado desde muchos puntos de vista. «¿Cómo pintar su ausencia, Frida?»: esta frase de Diego representa cualquier aproximación humana al conflicto de la muerte.

¿Qué aporta este papel, esta pieza a su extensa carrera?

Continúa mi idea de asumir riesgos, digamos, controlados, que se han traducido en una flexibilidad tanto de repertorio como interpretativo, dando así una oportunidad a que mi carrera haya podido alargarse, evolucionando.

⁠Hablamos de una ópera de una compositora, Gabriela Lena Frank, muy joven. ¿Es importante que la lírica dé oportunidades a nuevas voces autorales, que las programaciones no se centren en el repertorio y que se arriesguen a aventuras como ésta?

En conversaciones que he tenido con ella estos días durante los ensayos, he comprendido que su madurez compositiva se asienta en una comprensión empírica de lo que significa la voz en la lírica, no otro instrumento, no una, diigamos, dificultosa interpretación por mor de una modernidad que solo interesa, teóricamente, al gremio de compositores y que aleja de los auditorios tanto a público como a cantantes, sino a la elección precisa de transmitir, además del texto, sensación y emociones.

Carlos Álvarez e Isabel Leonard, en los ensayos con la directora de escena Deborah Colker / Deborah Colker

Coincide esta obra con los 30 años de su debut en MET Opera, con su Germont de 'La Traviata'. ¿Lo recuerda?

No solo lo recuerdo yo sino que coincide estos días con una reposición de la misma ópera, aunque distinta producción, con lo que parece que fuese ayer cuando estaba subiéndome a este magnífico escenario, bajo la batuta de Plácido Domingo, para empezar esta especial relación artística con la la MET Ópera de Nueva York.

El último sueño de 'Frida y Diego' será retransmitida en directo, proyectada en diversos espacios; es un canal cada vez más habitual para la difusión de las programaciones líricas. ¿Qué le parece, ha asistido usted, como espectador naturalmente, a una proyección de este tipo?

Ciertamente son una manera de acceder al repertorio que se hace en otros teatros del mundo pero insisto en la recomendación de que el público no deje de experimentar la vivencia de la función en el teatro para que sea capaz de reconocer la verdad acústica y la vibración extrema de la música en directo. En cuanto a la difusión de la lírica sigo opinando que es el aumento de la oferta lírica en nuestro país la que hará que su difusión sea efectiva y permitirá la creación de un público conocedor y aficionado.