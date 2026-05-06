El biopic de Michael Jackson: el contrato como puesta en escena

Hay un dato, aparentemente lateral, que la recepción de 'Michael' (Antoine Fuqua, 2026) ha tendido a tratar como mero episodio de producción, casi como nota al pie escandalosa, cuando en realidad condensa la estructura primigenia del filme: la supresión de su tercer acto original no obedeció a una reconsideración dramática o formal, sino a una cláusula legal. El segmento que introducía a Jordan Chandler —con la imagen, según se ha reportado, de un Michael Jackson enfrentado a su propio reflejo mientras las luces policiales irrumpían sobre Neverland— fue descartado al constatar que los términos del acuerdo alcanzado en 1994 impedían toda mención cinematográfica de Chandler y su familia.

No conviene leer este hecho como contingencia industrial. Conviene leerlo como forma. Porque en 'Michael' el contrato no limita la representación: la produce. El dispositivo jurídico precede al dispositivo cinematográfico y determina sus márgenes de visibilidad. La película no surge tanto de una mirada como de una administración. Antes que obra, parece expediente; antes que relato, protocolo de memoria.

En ese sentido, el filme se sitúa en continuidad con la deriva reciente del biopic musical anglosajón, cuya genealogía inmediata —'Bohemian Rhapsody', 'Rocketman', 'Elvis', 'Back to Black'— ha estado marcada por la mediación activa de patrimonios, herederos y estructuras de control sobre la imagen póstuma del artista. Sin embargo, allí donde esas películas todavía preservaban cierta ilusión dramática de conflicto, 'Michael' radicaliza el modelo hasta convertir la gestión del legado en su auténtico principio narrativo. Los propios realizadores lo confirman sin ambigüedad: Fuqua declaró que estaba entregando su corte final cuando fue instruido para alterar la película, y que finalmente él, junto con el productor King y el guionista Logan, determinaron que el filme se centraría en el viaje de Jackson para convertirse en "un superhéroe en el escenario" La metáfora no podría ser más elocuente. El superhéroe es, por definición, una figura sin aristas morales que el relato pueda explotar dramáticamente. Es símbolo, no sujeto.

Quizá por ello resulta significativo que esta pueda terminar siendo la película más taquillera de la carrera de Antoine Fuqua (conocido, por ejemplo, por 'Training day') y, al mismo tiempo, la menos reconocible dentro de su trayectoria autoral. No se trata solo de una cuestión temática, sino de una evidente disolución del gesto de autor en el interior de un aparato de representación sometido a una lógica patrimonial. Hay poco aquí del cineasta que, incluso en sus trabajos más comerciales, encontraba una sintaxis visual vinculada a la tensión moral, al espacio como campo de fuerzas y al cuerpo como lugar de conflicto. Michael desplaza ese interés hacia una superficie mucho más controlada, más aséptica, casi museística. La película, en este sentido, parece menos interesada en construir una mirada sobre su objeto que en preservar la legibilidad de un icono.

La música, antes que la imagen

No es casual que la música preceda a la imagen desde el arranque mismo del filme. Ese gesto inaugural —hacer sonar antes de mostrar— opera como declaración de programa. El sonido no acompaña la imagen: la antecede y la condiciona. Como si el filme estableciera desde su primer segundo que toda posible lectura de Michael Jackson debe pasar, antes que por la interrogación de la figura, por la reactivación afectiva de su archivo sonoro. La escucha antecede al juicio. Más que una estrategia de seducción, se trata de una operación hermenéutica: el filme prescribe el modo en que debe ser recibido. La música funciona como blindaje emocional de la imagen y, por extensión, de la memoria.

Desde ahí, la representación de Jackson se organiza en términos abiertamente mesiánicos. No aparece únicamente como estrella o genio musical, sino como figura providencial. Es el sostén material de la familia, el centro gravitacional del relato y, en una dimensión casi teológica, el vehículo a través del cual la música adquiere un valor redentor para la comunidad de sus admiradores. La puesta en escena contribuye decisivamente a esta construcción. El cuerpo de Michael es filmado no como cuerpo vulnerable, sino como superficie de irradiación: luz, escenario, aplauso, movimiento. Más que personaje, presencia. Más que individuo, imagen.

Jaafar Jackson y Antoine Fuqua, durante el rodaje de 'Michael' / La Opinión

Pero esa configuración mesiánica convive con un trazo psicológico más complejo, aunque la película apenas lo explore en toda su potencia: la imposibilidad del enfrentamiento. Lo que el relato sugiere, de manera a veces involuntaria, es la historia de un sujeto que sistemáticamente desplaza el conflicto. Michael no resuelve; delega. No confronta; paga, convence o se ausenta. Hay en ello una lógica de fuga que resulta especialmente reveladora porque introduce una fisura en la imagen inmaculada que el filme pretende sostener. La subjetividad que emerge es la de alguien cuya relación con el mundo está mediada por una radical centralidad de la propia experiencia emocional: el otro existe en la medida en que orbita alrededor de su sensibilidad, pero rara vez como interlocutor pleno.

El tiempo monumentaliza

Quizá ahí reside uno de los elementos más sugerentes del filme, incluso contra sí mismo. La delegación constante de la esfera vital contrasta con la necesidad absoluta de control sobre el territorio musical. Michael abdica del mundo, pero no del arte. Todo aquello que pertenece a la vida práctica puede ser administrado por otros; la música, en cambio, permanece como último reducto soberano. Ese contraste permite leer la película desde una paradoja productiva: la libertad expansiva de la obra musical parece nacer de una subjetividad profundamente incapaz de habitar la complejidad de lo real. Cuanto más restringida se muestra su capacidad de relación con el mundo, más universal deviene la experiencia estética que produce.

La película introduce, aunque de manera lateral, una dimensión familiar y racial que merecería mayor desarrollo. La figura paterna no solo aparece como origen del trauma y de la violencia formativa, sino como agente inscrito en una lógica de poder que el filme codifica racialmente en determinadas secuencias, como la vinculada a Don King y la construcción de la gira 'Victory'. Más que contexto, estas escenas apuntan a una genealogía del éxito atravesada por las tensiones entre legitimidad, raza y capital simbólico dentro de la industria del espectáculo estadounidense. La temporalidad del relato responde igualmente a una lógica reveladora. La cronología no está al servicio de la reconstrucción histórica de una época, sino de la progresiva consolidación del mito. El tiempo no contextualiza; monumentaliza.

Por eso el corte final adquiere una dimensión decisiva. La película se detiene en el inicio de la gira 'Bad', en 1988, justo antes de que la figura pública de Jackson entre en su zona de máxima fractura. El tiempo histórico posterior —acusaciones, juicios, acuerdos, 'Leaving Neverland', caída mediática, muerte— queda fuera de campo. La elipsis aquí no es una elección narrativa convencional. Es una operación ideológica de clausura. La película no enfrenta la contradicción que define el lugar contemporáneo de Michael Jackson en la cultura popular: la suspende mediante la exclusión del tiempo conflictivo. Congela la imagen en el instante del triunfo, allí donde la figura todavía puede sostenerse como icono incontaminado.

El mercado da la razón

Y entonces sucede algo que el ensayo cinematográfico no puede ignorar sin deshonestidad intelectual: el mercado le da la razón a la operación. Según Box Office Mojo, el filme acumuló 430.3 millones de dólares en taquilla global hasta los primeros días de mayo de 2026. En su primer día de exhibición recaudó 39.5 millones de dólares, superando a Oppenheimer como el mejor día de estreno en la historia del biopic. En poco más de una semana se convirtió en el segundo biopic musical más taquillero de todos los tiempos, superando a 'Elvis' y colocándose apenas por detrás de 'Bohemian Rhapsody'. La crítica, mientras tanto, fue casi unánimemente demoledora. En 'Rotten Tomatoes', solo el 38% de las reseñas de 239 críticos resultaron positivas. La disociación entre recepción crítica y respuesta popular rara vez ha sido tan radical, y esa disociación no es un accidente: es el argumento mismo.

La página dedicada a 'Michael' del agregador de críticas 'Rotten Tomatoes' / La Opinión

Pero la taquilla es solo la primera capa del fenómeno. La segunda se despliega en el territorio del streaming, y ahí las cifras adquieren una dimensión casi desconcertante. Según Luminate, comparando los primeros dos días de exhibición con el fin de semana anterior, las reproducciones del catálogo de Jackson en Estados Unidos aumentaron un 95 por ciento, de 16.3 millones de streams combinados a 31.7 millones. Su audiencia mensual en Spotify superó los 81 millones de oyentes, la cifra más alta de su carrera en la plataforma (para un artista cuyo pico comercial precedió la era del streaming por décadas, esa colocación es, como mínimo, asombrosa). Shazam registró un incremento del 140 por ciento en las búsquedas de sus canciones durante el fin de semana de estreno, con siete temas posicionados simultáneamente en el top 200 global. 'Billie Jean' y 'Beat It', canciones con cuatro décadas de historia, alcanzaron nuevos récords en el chart global de Spotify 43 años después de su lanzamiento.

La película es un ejemplo del biopic como herramienta de monetización retroactiva disfrazada de homenaje

Lo que estas cifras revelan trasciende el éxito comercial de una película. Apuntan hacia algo más inquietante: la capacidad del aparato biográfico-patrimonial para reactivar un catálogo como si fuera nuevo, para introducir a un artista muerto en la lógica de consumo del presente sin alterar en nada la imagen que de él se tiene. El biopic no solo administra la memoria: también optimiza el archivo para su circulación digital. Es, en ese sentido, una herramienta de monetización retroactiva disfrazada de homenaje.

La tercera capa del fenómeno ocurre en las salas mismas, y es quizás la más reveladora de todas. A través de plataformas como TikTok e Instagram se difundieron registros de espectadores que, al sonar piezas como 'Thriller' o 'Smooth Criminal', abandonaban sus butacas para ejecutar el moonwalk y otras coreografías frente a la pantalla. En un video que acumuló 2.1 millones de visualizaciones, el usuario documenta que treinta minutos después de que terminó la película la gente seguía en la sala, cantando y bailando, sin querer irse. El cine, literalmente, se convirtió en otra cosa: no sala de proyección sino espacio de celebración ritual. Y esa transformación fue documentada, compartida, amplificada... vuelta contenido.

El reencuentro

Aquí es donde la operación ideológica de clausura que el filme ejecuta se cierra sobre sí misma de manera perfecta. El público no va al cine a interrogar a Michael Jackson; va a reencontrarse con él. Y esa experiencia de reencuentro —colectiva, corporal, festiva— es incompatible con la incomodidad que cualquier examen honesto de su figura produciría. El debate generado en redes por los bailes en las salas lo evidenció con brutalidad involuntaria: la mayoría de los espectadores que se quejaban de los bailarines argumentaban haber pagado para ver una película, no para asistir a un concierto. Pero quizá la distinción sea menos clara de lo que parece. Quizá 'Michael' sea, en efecto, un concierto: un dispositivo de comunión afectiva que se sirve de la forma cinematográfica como soporte, pero que opera con la lógica del espectáculo en vivo. Lo que el crítico de RogerEbert.com formuló sin concesiones —que la película no es una película sino una lista de reproducción filmada en busca de una historia— no es solo una condena estética. Es una descripción técnica de su función social.

Porque lo que 'Michael' pone en evidencia no es solo la fragilidad de la verdad en el cine biográfico, sino la progresiva sustitución de la mirada por la transacción, de la puesta en escena por la gestión, del cine por la memoria corporativa, empresarial. Y el hecho de que ese movimiento sea recibido con baile, con aplausos, con millones de streams y con 430 millones de dólares en taquilla plantea una pregunta que ninguna cifra puede responder: ¿Qué le ocurre a una cultura cuando prefiere la celebración de un icono intacto al examen de una figura contradictoria, y cuando esa preferencia se vuelve, además, el negocio más rentable del año?