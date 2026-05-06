El Centro Andaluz de las Letras selecciona a siete autores para la tercera edición del programa andaluz de residencias literarias

Gabriela Wiener Bravo, Elvira Navarro y Juan Gómez Bárcena, entre los entre los elegidos tras la valoración de un total de 133 proyectos

Las residencias se desarrollarán en Granada, Málaga y Huelva con estancias de entre cuatro y dos semanas a lo largo del año

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha dado a conocer los siete proyectos seleccionados en la convocatoria andaluza de residencias literarias de 2026 tras la valoración de las 133 propuestas de autores de todo el mundo. Las mejores puntuaciones han recaído en las propuestas de la escritora peruana Gabriela Wiener, finalista del Booker Prize International; Elvira Navarro, Juan Gómez Bárcena y Azahara Palomeque, dentro de la categoría de autores consolidados, junto a los de los escritores emergentes Pedro Jesús Plaza González, malagueño; Paula Martínez Camino y Patricia López López.

Los autores seleccionados trabajarán en el desarrollo de sus proyectos durante cuatro semanas en el caso de autores consolidados y de dos semanas para los escritores jóvenes. Las dos primeras residencias serán las de Gabriela Wiener y Azahara Palomeque entre el 1 y el 30 de junio en La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, entidad colaboradora del programa junto al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la misma universidad. Posteriormente en Málaga la Casa Diocesana de Espiritualidad acogerá a Elvira Navarro y Juan Gómez Bárcena entre el 1 y el 30 de octubre.

Las tres residencias de autores emergentes se llevarán a cabo tras el verano, en la primera quincena de noviembre, en la sede de Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía de Huelva, centro colaborador desde la primera edición del programa. Participarán los jóvenes autores Pedro Jesús Plaza González, Paula Martínez Camino y Patricia López López.

Durante la estancia, los participantes no solo avanzarán en su obra, sino que participarán en dos actividades organizadas por el Centro Andaluz de las Letras para dar a conocer su trayectoria y proceso creativo, fomentando así los encuentros entre la creación andaluza y la creación en otras culturas.

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En las dos ediciones anteriores han participado un total de 16 autores, entre los que se encuentran María Fasce, con el proyecto titulado ‘Dos extraños’, finalista del Premio Nadal. Alberto Fuguet, Bárbara Mingo, Mercedes Duque Espiau, Paula Melchor, Susana Martín Gijón y Mario Cuenca Sandoval son algunos de los participantes hasta el momento.