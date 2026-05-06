La Feria del Libro ratifica las buenas sensaciones y cumple ambiciones

Se confirman las buenas sensaciones generadas alrededor de la Feria del Libro de Málaga. La edición número 55 de la cita con las letras empezó el pasado viernes a contar su nueva historia, caracterizada por una mayor ambición, y los organizadores ya manifiestan abiertamente su satisfacción.

No sólo las cifras de asistencia a las actividades son superiores sino que, en balances todavía oficiosos y provisionales, el volumen de negocio parece despuntar: algunas casetas han informado de que el fin de semana inicial de la Feria (el que coincidió con el puente del 1 de mayo) la facturación fue el doble que la del mismo periodo de la convocatoria anterior. Así que todo parece indicar que este domingo por la noche, cuando las casetas que han tomado el Paseo del Parque, echen el cierre y los libreros empiezan a echar números, habrá bastantes sonrisas en sus caras.

Tras unos años complicados, marcados por la crisis del sector editorial y librero, la Feria del Libro de Málaga se ha propuesto volver a ser la que fue durante un tiempo, «la tercera feria española», tal y como recuerda el director de la cita, Manuel García Iborra. La búsqueda de un nuevo esplendor viene con cifras al alza: así, se han desplegado en el Paseo del Parque 71 casetas, el mayor número de la historia, incrementándose en un 10% el total de editoriales y librerías presentes en el encuentro; también se añaden espacios (el Auditorio Eduardo Ocón acoge actividades, las presentaciones más mediáticas) y se ha creado un premio de relatos, para que la Feria sea un acontecimiento más abierto y «de ciudad», en palabras de Txema Martín, el nuevo director de contenidos de la iniciativa.

También se han sumado patrocinios privados (liderados por la Fundación Unicaja) para enriquecer el presupuesto, que pasa de los 150.000 euros de la convocatoria del 2025 a los entre 180.000 y 200.000 previstos para la edición aún en curso.