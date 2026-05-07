Alaska y Nacho Canut: Fangoria, en el fango

Fangoria, Alaska y Nacho Canut, andan de promoción de su más reciente disco, 'La verdad o la imaginación'; en una de las entrevistas de promo del álbum, ambos la liaron moderadamente parda con las siguientes declaraciones: "Alaska: No nos consideramos referentes de ninguna comunidad; nosotros éramos eso, no existía lo LGTBIQ+, éramos un maricón y una bisexual, y ya está. Nacho Canut: Entonces no había siglas, no había nada. Oiga, que yo lo único que soy es un hombre que le gustan los hombres, y no pasa nada. Y me gusta el helado de fresa y me gusta la música heavy. Pero yo no me considero parte de nada. Yo soy un ser humano, me considero parte de la humanidad, y ya está. Pero sí, que esa comunidad, que supongo que existirá, nos ha llamado de todo". ¿Saben dónde actúan a finales de este mes? En el Fulanita Fest de Fuengirola, la cita que se publicita como "el gran referente de la visibilidad LGTBI+ femenina" y que anima de esta manera a pasar por taquilla: "Únete a miles de mujeres LBT que viajan cada año de todos los rincones del planeta para compartir momentos de pura felicidad y conexión auténtica". Así que un festival orgullosamente identitario contrata a un dúo musical que abiertamente minimiza al colectivo al que va dirigido porque ellos, cosas de la supuesta individualidad absoluta, dicen no pertenecer a nada, no responder a siglas y ser más libres que tú.

Desconozco cómo les habrán sentado las declaraciones de Alaska y Canut a los organizadores del Fulanita, pero muchos del colectivo ése que intuyen que existe han elevado su monumental cabreo; por ejemplo, en TikTok, @Antonioooo.g.r. protesta: "Quizás sea hora de dejar de llevar a esta gente a todos los Orgullos de España, porque [estos festivales] no son sólo escenarios; esto trata de responsabilidad, memoria, reivindicación y respeto al colectivo LGTBIQ+".

Ojo, no quiero hacer heterosplaining, pero no creo que haya que pedir una cancelación o un boicot directo a los productos Fangoria; la señora y el señor expresan sus convicciones y eso, siempre que se formule dentro de los límites de lo razonable, jamás debe ser objeto de repudio ni represalia. Pero, amiga lesbiana, bisexual o transexual que ya tienes tu ticket para el Fulanita Fest, que sepas que Alaska y Nacho no moverían un dedo por ti si estuvieras en un aprieto por ser quien eres (ellos son músicos, se dedican a cantar, pasan de líos, etc). Lo cual no es necesariamente nocivo (el activismo, la solidaridad y la empatía no son rasgos a imponer); simplemente es lo que es.

Tras años de convocatorias públicas marcadas por las reivindicaciones (que, quizás habrá que reconocerlo, han provocado cansancio entre las audiencias normies), las pancartas ya no están muy de moda: citas como, dos poneres, los últimos Óscar o la reciente Met Gala, otros años escenarios empleados para todo tipo de demandas sociales por parte de colectivos, ahora esquivan cualquier protesta que soliviante a esa población que, recordemos, votó masivamente a Donald Trump y que en medio mundo está virando hacia las aristas más escoradas del derechismo. Y Alaska y Nacho Canut, que han sabido leer siempre muy bien el signo de los tiempos, lo tienen claro. Por eso hace 6 años, en 2019, en la revista 'Homosensual' la cantante declaró sentirse "honrada" de que se la reconociera como un icono de la comunidad LGBT+ (entonces no había ni Q ni I en las siglas) y subrayó cómo la lucha del colectivo había cosechado importantes logros legales («Tienes las leyes de tu lado. En un momento dado cuando te pegan eres tú el que puede ir a denunciar que te han pegado y no al revés»), y hoy esos comentarios, comparados con los soltados hace unos días, suenan a pura hipocresía.

Así que, amiga lesbiana, bisexual o transexual, pásalo estupendamente en el Fulanita, comparte momentos de pura felicidad y conexión auténtica, pero, no hace falta que te lo diga yo, quizás no estaría mal que tú, vosotras, fulanitas, menganitas, el público, decidiérais enseñarle dónde está el colectivo a este par de dos que (un clásico) no son ni de izquierdas ni de derechas, ni del colectivo pero para el colectivo. A no ser que, al final, todo aquí sea una coartada y de lo que realmente se trata la cosa es de dinero (ganarlo) y de pasárselo bien (gastándolo).