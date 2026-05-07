La Casa Natal reúne las obras de sus mujeres artistas como acto de justicia

Recuerda Mario Virgilio Montañez, de la Fundación Picasso-Casa Natal, que cada vez que accedía a los almacenes de la colección para preparar una exposición veía cómo iban apareciendo por ahí y por allá obras de artistas femeninas, de autoras como Roser Bru, Helen Frankenthaler, Marisol Escobar, Elena Asins y Encarni Lozano; piezas que «reclamaban más tiempo y atención», que pedían en silencio «un acto de justicia» para aquellas creadoras, como tantas otras, relegadas, como mucho, a las notas a pie de página de los libros de Historia del Arte. Por fin, «demasiado tarde y pedimos disculpas por ello» ocupa las Salas de Exposición Temporales la muestra 'Ni musas ni modelos', una selección de más de 40 obras con firma de mujer procedentes de la colección de la Casa Natal que supone una reivindicación artística, social y «un acto de justicia».

«Los museos no somos depósitos pasivos sino instituciones vivas, que deciden qué se expone y qué se guarda», reflexionó ayer Montañez durante la presentación de la exhibición. O sea, que tienen responsabilidad a la hora de dirigir las miradas de los aficionados al arte y la sensibilidad del público. Que ahora el hogar del genio en su Plaza de la Merced organice una muestra como ésta supone un paso más en contra de la invisibilidad histórica de las mujeres como artistas y del cliché de su protagonismo pasivo, sólo como «musas y modelos», a merced de la mirada del hombre. El título de la exposición, 'Ni musas ni modelos', «interpela a esa presencia porque las figuras de la musa y de la modelo han funcionado históricamente como una forma de invisibilización, como un objeto de deseo o para la creación ajena, como un objeto que inspira, pero no produce», razonó Montañez.

Periodo de la muestra

La exposición comprende obras de hasta 23 artistas firmadas entre finales de los años 70 del siglo pasado y primeros años del presente XXI (1973 y 2009, concretamente), el periodico en que, según Montañez, comisario de la muestra, «la Casa Natal fueconsolidando su colección de arte contemporáneo», según el comisario. Eran años en los que las mujeres artistas «ya estaban presentes en los círculos internacionales del arte, aunque con frecuencia infrarrepresentadas», y muchas de estas piezas llegaron a la colección de la casa natal «gracias a la generosidad» de las propias creadoras o de coleccionistas privados.

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Una obra de Encarni Lozano / La Opinión

El recorrido de 'Ni musas ni modelos' se divide en cuatro etapas temáticas: la abstracción, el paisaje como construcción cultural, el cuerpo y la imagen como herramienta política. Además de las autoras citadas incluye piezas de María Elena Vieira da Silva, Dorothea Tanning, Hannah Collins, Marisa González, Carme Serra Viaplana, Susana Solano y Eloísa Sanz, entre otras.