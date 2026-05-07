'Masterchef Celebrity Legends' se graba en Málaga: los jardines de Tabacalera se convierten en el escenario de uno de los programas

A las afueras del Museo del Automóvil y la Moda, en los jardines de Tabacalera en Málaga, ha comenzado la grabación de uno de los programas de la nueva edición de Masterchef. Esta nueva temporada vuelve con más novedades que nunca, reuniendo a 15 celebridades que ya participaron anteriormente en 'Masterchef Celebrity'.

Santiago Seguro, David Bustamante o Ruth Lorenzo son algunos de los rostros que vuelven a colgarse el delantal en esta primera edición de 'Masterchef Celebrity Legends'.

Grabación de la nueva temporada de Masterchef, 'Masterchef Celebrity Legends' / Esperanza Mendoza

¿Quiénes son los 15 aspirantes?

El casting de 'MasterChef Celebrity Legends' mezcla perfiles muy distintos, pero todos dejaron momentos memorables en sus temporadas. Entre los más potentes están Paz Vega, que fue una de las concursantes más competitivas de la tercera edición y llegó prácticamente a la final; David Bustamante, que sorprendió muchísimo por su nivel culinario y acabó como uno de los favoritos del público; y Marina Rivers, una de las incorporaciones más jóvenes y recientes, que en su edición destacó por su disciplina y sangre fría en las pruebas. También vuelve Santiago Segura, que aportó humor y caos absoluto en cocina, además de Pocholo Martínez-Bordiú, convertido en uno de los concursantes más virales de los últimos años por su personalidad imprevisible.

La parte más cómica del casting la forman rostros muy queridos de televisión como Anabel Alonso y Bibiana Fernández, cuya amistad y discusiones en anteriores temporadas se hicieron míticas. También regresan Florentino Fernández y Edu Soto, dos perfiles muy de espectáculo que suelen convertir cualquier prueba en un show. Junto a ellos estarán Juanjo Ballesta y Juan Betancourt, que ya demostraron tener carácter competitivo y bastante evolución culinaria durante sus ediciones originales.

En el lado más artístico y sofisticado aparecen Ruth Lorenzo y Mala Rodríguez, dos concursantes con mucha personalidad que dejaron momentos intensos en cocina, además de María Escoté, considerada una de las celebrities que mejor cocinó en su temporada.

Completa el grupo Manuel Díaz 'El Cordobés', uno de los rostros históricos del primer MasterChef Celebrity. RTVE ha planteado esta edición como una reunión de “leyendas” reales del formato: finalistas, concursantes icónicos y personajes muy recordados que mezclan cocina, nostalgia y mucho entretenimiento.

Antonio Banderas como anfitrión

Dentro de esta nueva temporada del talent, una de las pruebas por equipos será en Málaga, más concretamente en Tabacalera. Entre el Museo del Automóvil y la Moda y el Polo Digital tendrá lugar la famosa segunda prueba de uno de los programas y con un invitado muy a la altura.

Antonio Banderas es el encargado de recibir a los aspirantes y al jurado en una prueba que pondrá a los aspirantes a cocinar en medio de los jardines. Próximamente, podremos comprobar si el malagueño se anima a cocinar en esta prueba por equipos.

El jurado de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz, junto a Antonio Banderas / Esperanza Mendoza

RTVE renueva el formato por su aniversario

MasterChef Celebrity celebra 10 años convertido en uno de los formatos más exitosos y reconocibles de RTVE. Desde su estreno en 2016, la versión con famosos consiguió ampliar el fenómeno MasterChef y conectar con un público mucho más amplio gracias a la mezcla de cocina, entretenimiento y perfiles muy populares de la televisión, la música, el deporte o el cine.

A lo largo de esta década, el programa ha dejado momentos muy comentados en redes, grandes datos de audiencia y una larga lista de concursantes que se han convertido en parte de la historia reciente de la televisión en España. En esta nueva etapa, el programa incorpora además a la chef Marta Sanahuja como nueva integrante del jurado, aportando una visión más contemporánea y cercana a la gastronomía actual. Su llegada supone uno de los principales cambios en el formato tras años manteniendo prácticamente intacto el equipo del programa.

El aniversario llega además en un momento clave para la franquicia MasterChef, que se mantiene como una de las apuestas más sólidas de RTVE tras más de diez años en emisión entre sus distintas versiones: anónimos, junior y celebrity.

El formato ha sabido reinventarse temporada tras temporada manteniendo al jurado como una de sus grandes señas de identidad y consolidándose como uno de los programas de entretenimiento más duraderos e influyentes de la cadena pública. La incorporación de Sanahuja busca refrescar la dinámica del talent culinario y conectar con nuevas generaciones de espectadores sin perder la esencia clásica del programa.