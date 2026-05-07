Nueva 'espantá' en la OFM: la sustituta del gerente que sólo duró diez meses finalmente no asumirá el cargo

De nuevo aguas revueltas en la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), que no acaba de encontrar al 'sustituto' de Juan Carlos Ramírez, el gerente del conjunto durante más de 25 años. Recordemos que en octubre del año pasado, su sucesor, Esteban Morales, abandonó la gerencia sólo diez meses después de su nombramiento para dirigirse a la Orquesta Ciudad de Granada (finalmente terminó regresando a su plaza de percusión en la Orquesta de Extremadura). El Ayuntamiento de Málaga convocó meses después un nuevo concurso para encontrar a su sucesor, un proceso de selección que dio con una terna de nombres: la lista la encabezó Ana Mateo, quien, poco después, también ha terminado anunciando su renuncia al puesto malagueño en favor, de nuevo, del conjunto granadino, al que también se había postulado y en el que finalmente recalará, por cierto, percibiendo 30.000 euros menos al año que lo que se le ofrecía en Málaga.

Pero el asunto no acaba ahí: según ha podido saber este periódico, quien quedó en segundo lugar en la citada terna, en quien el Consorcio de la OFM confiaría la gerencia tras el 'no' de Mateo, finalmente también va a declinar la oferta.

Si la propuesta asociada a la gerencia de la OFM es atractivamente económicamente y nuestro conjunto es una institución de peso en el ámbito cultural, con 35 años ya a sus espaldas, ¿por qué estos abandonos sorpresa y renuncias de candidatos? Fuentes consultadas por este periódico indican que falta una dirección clara en el Consorcio, con un rumbo determinado a seguir, y que la presencia aún de Juan Carlos Ramírez, ahora como secretario técnico, malogra las posibilidades de un proyecto a largo plazo. Ramírez asumió tal puesto después de dimitir como gerente en 2024: adujo "cuestiones personales" pero lo cierto es que abandonó días después de hacerse público que una inspección de trabajo detectó que 50 músicos no habían estado dados de alta en la Seguridad Social entre los años 2021 y 2024.

Reivindicaciones de los músicos

Los sucesivos fiascos para encontrar gerente se producen en medio de nuevas reivindicaciones de los músicos de la OFM, cuyo comité ha comunicado el preaviso de huelga para la próxima salida del conjunto, el 30 de mayo en Baeza: aseguran que se les adeudan dietas desde hace dos años. Y suman muchos más motivos para el parón: apuntan que hay "una situación de parálisis administrativa tal que se pone en riesgo la actividad diaria" del conjunto, citando, por ejemplo, que el contrato con la empresa para el transporte de instrumentos ha caducado y no se ha convocado una nueva licitación, que también vencen el 1 de julio los seguros de instrumentos y coberturas de responsabilidad civil ("dejando a los músicos y al material en una total desprotección legal") y que servicios como la conserjería, transporte de personal, limpieza o la realización de programas de mano ya se encuentran con los contratos vencidos o a punto de vencer. El comité responsabiliza de la situación al secretario técnico de la OFM, el citado Juan Carlos Ramírez.