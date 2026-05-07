Sam y Frodo, del Señor de los Anillos, estarán en la San Diego Comic-Con de Málaga

El actor Elijah Wood, conocido mundialmente por interpretar a Frodo en la saga El Señor de los Anillos, estará presente en la San Diego Comic-Con de Málaga. Junto a él su compañero de reparto, Sean Astin, actor que dio vida a Sam en la trilogía.

Así lo han confirmado en primicia el director general del evento, Fernando Piquer, junto al asesor ejecutivo Pepe Caldelas, durante una entrevista concedida al canal de YouTube Strip Marvel.

De esta forma, dos de los rostros más reconocibles de El Señor de los Anillos volverán a coincidir en un gran evento de cultura popular casi 25 años después del estreno de la saga cinematográfica. La cita reunirá en Málaga a aficionados del cómic, el cine y el entretenimiento del jueves 1 al domingo 4 de octubre de 2026 en FYCMA, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Por el momento, aún no se ha concretado qué días acudirán ambos actores al evento.

Invitados confirmados

Sam y Frodo se suma a un listado de invitados que ya se han confirmado como n Michael Rooker, conocido por sus papeles en Guardianes de la Galaxia y The Walking Dead; el dibujante John Romita Jr., ligado a la historia de Spider-Man; y Kevin Smith, director de Clerks y creador del View Askewniverse.

A ellos se suma Sean Astin, recordado por su papel de Sam en El Señor de los Anillos y por su participación en Los Goonies, cuya presencia como invitado especial también ha sido confirmada por la organización.

Una de las últimas confirmaciones también ha sido la de Iñaki Godoy, Luffy de ‘One Piece’.

¿Cómo será el evento este año?

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá un aforo de 90.000 asistentes, con 22.500 personas por jornada, pero ampliará sus espacios y contenidos. Entre las novedades previstas - y tras las quejas por el aforo el año pasado- figuran un nuevo pabellón de más de 9.000 metros cuadrados dentro del Exhibitor Hall, un Artists’ Alley de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

La organización ya había avanzado que la edición de 2026 crecerá en superficie y capacidad operativa, con más espacio para exhibidores, creadores y actividades vinculadas al videojuego, el cómic, el cine, las series, la animación y la cultura fan.

Las entradas ya están a la venta en la página oficial.