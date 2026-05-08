Proyección de ballet en el Museo Ruso desde el Bolshói este domingo: entrada gratuita

La Fundación de Amigos del Museo Ruso de Málaga FAMER organiza este domingo, a partir de las 12.30 horas, la proyección, en la Colección del Museo Ruso, de la puesta en escena del 'Don Quijote' en el escenario del Bolshói de Moscú con los comentarios de la bailarina profesional Caterina Grudtsina. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

'Don Quijote' es una auténtica celebración de la danza clásica en todas sus formas: coreografías de todo tipo, brillantemente creadas por Marius Petipa y Alexander Gorsky, que deleitan tanto a los bailarines como al público. Se trata del balleza más 'moscovita' de Petipa y Gorsky, no sólo porque su estreno tuvo lugar precisamente en la ciudad (en 1869, con la versión de Petipa, y en 1900, con la de Gorsky), sino sobre todo por esa sensación de libertad, juego e improvisación que caracteriza a la escuela moscovita y a los bailarines del Teatro Bolshói.

No es casualidad que el 'Don Quijote' del Bolshói sea considerada una referencia mundial, y que el lenguaje coreográfico de esta producción se haya difundido por todo el mundo; de hecho, su naturaleza accesible y vital ha demostrado ser sorprendentemente afín al ballet contemporáneo.