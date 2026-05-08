Hodor, de Juego de Tronos, vendrá a la San Diego Comic-Con de Málaga

De Poniente a Málaga. Kristian Nairn, conocido internacionalmente por interpretar a Hodor en Juego de tronos, será uno de los invitados de la próxima edición de San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

La organización ha anunciado la presencia del actor a través de sus redes sociales, donde ha celebrado la llegada de uno de los rostros más queridos por los seguidores de la serie. Su personaje, pese a contar con pocas palabras, se convirtió en uno de los más icónicos de la ficción de HBO y dejó una de las escenas más recordadas de toda la saga.

Más allá de su papel en Juego de tronos, Nairn es también un artista polifacético. Antes y después de su salto a la pantalla, ha desarrollado una destacada carrera como DJ, llevando su música a escenarios internacionales y consolidándose como una figura reconocida dentro de la escena electrónica.

Este anuncio se suma al último del evento, en el que dieron a conocer que Sam y Frodo del Señor de los Anillos también acudirán la segunda edición de este gran evento de la cultura del comic.

Invitados confirmados

Actores que se suman a la lista de confirmados compuesta Michael Rooker, conocido por sus papeles en Guardianes de la Galaxia y The Walking Dead; el dibujante John Romita Jr., ligado a la historia de Spider-Man; y Kevin Smith, director de Clerks y creador del View Askewniverse.

A ellos se suma Sean Astin, recordado por su papel de Sam en El Señor de los Anillos y por su participación en Los Goonies, cuya presencia como invitado especial también ha sido confirmada por la organización.

Una de las últimas confirmaciones también ha sido la de Iñaki Godoy, Luffy de ‘One Piece’.

¿Cómo será el evento este año?

San Diego Comic-Con Málaga mantendrá un aforo de 90.000 asistentes, con 22.500 personas por jornada, pero ampliará sus espacios y contenidos. Entre las novedades previstas - y tras las quejas por el aforo el año pasado- figuran un nuevo pabellón de más de 9.000 metros cuadrados dentro del Exhibitor Hall, un Artists’ Alley de mayores dimensiones y un nuevo auditorio.

La organización ya había avanzado que la edición de 2026 crecerá en superficie y capacidad operativa, con más espacio para exhibidores, creadores y actividades vinculadas al videojuego, el cómic, el cine, las series, la animación y la cultura fan.

Las entradas ya están a la venta en la página oficial.