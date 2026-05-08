Nueva gira
Shakira suma un nuevo concierto en Madrid y ya son 12 las actuaciones previstas durante su residencia
La artista colombiana, que ayer anunció que una nueva canción suya será el himno del Mundial de fútbol, realizará las actuaciones en un estadio construido 'ad hoc' para la gira
EFE
Shakira ha anunciado este viernes la ampliación de su residencia en Madrid con un concierto el día 9 de octubre, con el que la artista colombiana ha programado ya doce actuaciones que completan cuatro fines de semana consecutivos en la capital española.
Shakira, que acaba de reunir a más de 2,5 millones de personas en un concierto masivo en Copacabana (Brasil), ha organizado esta residencia en Madrid dentro de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', con fechas confirmadas el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026.
Las entradas estarán a la venta el miércoles 13 de mayo a las 10:00h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las preventa en SMUSIC empieza el lunes 11 de mayo a las 10:00h y para los registrados en Live Nation desde el martes 12 de mayo a las 10:00h.
Concebido como algo "más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music, dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park'.
Esta albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según sus promotores.
Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".
Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.
La notícia de una nueva fecha en la gira aparece después de conocerse que el tema 'Dai Dai' de la cantante, que se publicará el 14 de mayo, será el tema oficial del Mundial de futbol, de la misma manera que lo fue 'Waka Waka' en 2010.
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