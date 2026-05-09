Festival
Holi, Not Holi presenta su primera edición en Torremolinos con Ojete Calor e Inés Hernand
El Auditorio Príncipe de Asturias acogerá el próximo 24 de octubre de 2026 este evento que ya tiene las primeras entradas a la venta
La primera edición de Holi Not Holi ha dado a conocer su cartel de este festival que plantea una "experiencia híbrida y contemporánea" donde conviven conciertos, sesiones, conversaciones y diferentes actividades diseñadas para conectar música y comunidad "desde un formato más abierto, cercano y participativo", han recalcado fuentes de la organización en una nota de prensa remitida a los medios. La cita será el 24 de octubre de 2026 en Torremolinos y sus principales reclamos serán Ojete Calor, Inés Hernand, Coolnenas, Señora Biónica y Angelita Melón.
Bajo el lema 'Música, cultura y contradicción', "Holi Not Holi no es un festival. Es un espacio donde la música, las ideas y la gente se encuentran. Directos, conversaciones y experiencias en un mismo lugar. Una forma distinta de vivir la cultura”.
Cartel
El cartel de está encabezado por Ojete Calor, el dúo formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez que convirtió el “subnopop” en un fenómeno cultural gracias a su mezcla de humor absurdo, electrónica y sátira generacional, consolidándose como uno de los directos más irreverentes y celebrados del panorama nacional.
También participará Inés Hernand, una de las comunicadoras más reconocibles e influyentes de la nueva cultura pop digital y rostro icónico de Benidorm Fest, que ofrecerá un DJ Set exclusivo cargado de energía, ironía y referencias generacionales.
Completan el cartel Coolnenas, el colectivo formado por Dani, María y Kimberly Tell —también conocidas por sus proyectos individuales Dani, Mariagrep y Kimberly Tell—, que se ha convertido en una de las nuevas revoluciones de las pistas de baile gracias a su mezcla de pop, electrónica, actitud club y espíritu desenfadado; Señora Biónica, banda madrileña referente de la escena indie electrónica nacional con un directo emocional y bailable; y Angelita Melón, dúo de DJs y performers que transforma cada sesión en una experiencia festiva, provocadora y altamente performativa.
La organización define Holi Not Holi como una experiencia cultural diseñada para celebrar la mezcla entre música, ideas y entretenimiento desde la libertad, el diálogo, el humor y la celebración colectiva. Como parte de esa apuesta por generar contenido y conversación en directo, el festival contará además con una emisión especial de Holi, el magazine más desenfadado y transgresor de 101TV Andalucía, realizada desde el propio recinto. Presentado por el agente cultural Martín Moniche y el showman Javier Boxó, el programa se ha consolidado como uno de los formatos televisivos más libres, coloridos y provocadores de la televisión andaluza gracias a su combinación de cultura pop, actualidad, humor, música, diversidad y entrevistas con invitados de primer nivel. La emisión especial integrará entrevistas, actuaciones, participación del público e invitados dentro de la propia experiencia del evento.
Entradas
Las entradas ya están disponibles en www.malagaentradas.com con un precio inicial de 38,50 € (gastos incluidos). La venta anticipada funcionará mediante tramos dinámicos: las primeras entradas parten desde ese importe y el precio irá aumentando conforme se agoten los distintos cupos disponibles. Holi Not Holi es un evento organizado por Grupo Mundo con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos y 101TV como media partner.
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