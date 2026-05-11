La Caja Blanca acoge cuatro espectáculos de artes escénicas de 'MálagaCrea'

La Caja Blanca acoge cuatro espectáculos, enmarcados en la primera fase de la muestra joven de artes escénicas 'MálagaCrea' 2026, los días 13, 14, 20 y 21 de mayo. Las actuaciones comenzarán a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, mediante invitación que se repartirá una hora antes de cada espectáculo.

Como en años anteriores, el Área de Juventud impulsa las muestras 'MálagaCrea' para descubrir jóvenes artistas en múltiples disciplinas y apoyar el talento emergente. En concreto, la muestra joven de artes escénicas fomenta proyectos donde destaquen la originalidad, calidad, creatividad, la experimentación y la innovación, así como la construcción y escenificación de textos propios en el campo de las Artes Escénicas.

Los premios establecidos en esta convocatoria son de 2.200 euros para el primer clasificado, 1.700 euros al segundo y 1.200 euros al tercero, así como un premio de 700 euros en la modalidad performance, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. A los premios económicos, se añade la difusión de las obras de estos jóvenes creadores para darlas a conocer al público en general, como la representación de estas obras en La Caja Blanca para que sirva de plataforma promocional de nuevos talentos.

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En la edición de este año se han presentado 15 obras escénicas, con un total de 90 jóvenes artistas implicados en los proyectos. Por su parte, el jurado de esta edición está compuesto por Juan Fleta, actor, director y dramaturgo; Javier Sancho Manzaneda, productor e integrante de la compañía TanTonTería; y Ana Asencio, profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD).