El Donizetti más chispeante y con acento andaluz para cerrar la Temporada Lírica

Gaetano Donizetti compuso hasta 75 óperas, entre ellas 'El elixir de amor', 'Lucía de Lammermoor', 'Don Pasquale', 'La favorita' y 'La fille du régiment', claves en el repertorio del bel canto. El Teatro Cervantes recupera ésta última para cerrar la 37 Temporada Lírica en una versión, además, muy malagueña, con Salvador Vázquez, a la batuta de la OFM, y Javier Hernández, en la dirección de escena. Rocío Pérez y Juan de Dios Mateos protagonizan la función, una producción del Cervantes y el Teatro Villamarta de Jerez con Javier Franco, Marina Pardo y Luis Pacetti, que ocupará las tablas del templo de la calle Ramos Marín el viernes 22 y el domingo 24 de mayo.

Incluso aquellos con una relación, digamos, casual con la ópera habrán oído alguna vez ‘Ah! Mes amis quel jour de fête!’, una de las arias más famosas de la historia y considerada como el Everest del canto masculino. Es la cumbre de una ópera crónica, con el vitalismo y luminosidad tan propios del compositor de Bergamo, que aquí sirve a los propósitos de patriotismo de una nación, Francia, que entonces, mediados del siglo XIX, idealizaba las hazañas pasadas del ejército francés. Intriga amorosa, crítica social y mucho vive Le France para desarrollar la historia de Marie, una huérfana adoptada por una tropa de soldados franceses y que, ya toda una mujer, confía al sargento Sulpice que está enamorada de Tonio, un joven partisano que le salvó la vida, pero aquél le recuerda que prometió casarse con un miembro de su unidad y no con el enemigo. Para que la joven pueda cumplir con su palabra, Tonio decide cambiar de bando y alistarse en el ejército francés.

Cercana al musical

"Con 'La fille du régiment', Donizetti supo conectar perfectamente con el público francés de la época, al que proporcionó un baño de patriotismo en un momento histórico en que la sociedad francesa idealizaba las pasadas glorias de los ejércitos napoleónicos", asegura Hernández, quien ha tenido como objetivo "mitigar el marco militar y patriótico francés, aplicándole una mirada contemporánea y universalizadora" al libreto. Para ello, argumenta, se han asumido "presupuestos propios del musical, lo que se adecua a una pieza que es un claro antecedente de la opereta". Asimismo, el vestuario de la nobleza y el pueblo, realizado por Gabriela Salaverri, "nos remite, sin ningún tipo de pretensión realista, a Andalucía, una tierra en la que también, como bien sabemos, estuvieron las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX".

El foso lo ocuparán los profesores de la Orquesta Filarmónica de Málaga y los solistas estarán flanqueados en escena por las voces del Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga–Intermezzo, conducidas por Pablo Moras, y por un cuerpo de baile dirigido por la coreógrafa Zaida Ballesteros, mientras que de la coordinación de la escenografía se encarga Jesús Ruiz y de la iluminación Marcos Serna.

La 37 Temporada Lírica del Teatro Cervantes, patrocinada por la Fundación Unicaja e Idealista, comenzó a finales de septiembre de 2025 con la puesta en escena de la colosal ópera de 'Tristan und Isolde', el esperado regreso de Wagner al templo musicipal; continuó en noviembre con un título de referencia de Jules Massenet, 'Werther', en un montaje de la Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz para ofrecer una pieza clave de la zarzuela, con una gran producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid de 'La verbena de la Paloma' firmada por Nuria Castejón.