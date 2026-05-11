Fallece uno de los pintores de las tradiciones malagueñas, José Rando Soto

La pintura malagueña más tradicional echará de menos a José Rando Soto (Málaga, 1949). El artista falleció el fin de semana en Torre del Mar, su localidad de residencia y donde recibirá sepultura hoy mismo.

Rando Soto realizó los carteles de la Feria de Málaga, de la Semana Santa, la Corrida Picassiana y hasta diseñó etiquetas de botellas de vino. Expuso por primera vez en 1979, en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga; también ha mostrado su trabajo en Valencia, Madrid, Valladolid, Cádiz, Granada, Argentina y Holanda.

Muchos conocieron a Rando Soto cuando, en ocasión de la Feria Internacional de Turismo del 2011, en Madrid, pintó en directo "y en dos días" un cuadro del Cristo de Mena para el stand de Málaga, algo que fue muy comentado por los medios de comunicación. La proeza terminaría siendo objeto de una gran polémica: el artista prestó el cuadro, valorado en unos 60.000 euros, al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol "para que lo vieran los malagueños" pero, al parecer, el Consistorio entendió que se trataba de una donación y el propio firmante de la obra, que denunció haberla visto en los almacenes del entonces Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), protestó públicamente para que le fuera devuelta. «Ya no quiero vendérselo al Ayuntamiento, quiero que me la devuelvan porque tengo mucha dignidad. Lo quiero para mi colección particular, para mis hijos», comentó Rando Soto.

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En la trayectoria de José Rando Soto, un habitual de las iniciativas solidarias malagueñas, donando obras para rastrillos benéficos, cofradías malagueñas y distintas ONGs, destacaron su particular 'Última Cena', una visión del episodio religioso protagonizado por malagueños, y 'Visiones de Málaga', representaciones en gran formato de distintos aspectos de las costumbres y tradiciones de nuestra ciudad. Descanse en paz.