Málaga se adelanta al centenario de la Generación del 27 con un seminario internacional sobre su legado cultural en Andalucía

La Fundación Duques de Soria, en colaboración con la Fundación Unicaja, celebrará entre hoy y el miércoles en Málaga el seminario internacional La Generación del 27 y Andalucía: territorio, influencias y legado, un encuentro académico que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales para profundizar en la relación del movimiento literario y su relación con la identidad andaluza.

El seminario, que tendrá lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, responde al objetivo de fomentar el intercambio intelectual entre expertos de todo el mundo sobre la llamada Edad de Plata de la cultura española, en la antesala del año en que se celebra el centenario de la Generación del 27.

Influencia andaluza

El programa académico abordará la influencia andaluza en la Generación del 27 desde múltiples perspectivas: poesía, filosofía, pintura, música, teatro y danza. Entre los contenidos destacados, se analizarán figuras clave como Federico García Lorca, María Zambrano, Rafael Alberti o Luis Cernuda, incluyendo una dimensión interdisciplinar donde las artes escénicas cobran mayor protagonismo, con especial atención a figuras como Antonia Mercè La Argentina.

Aunque el seminario está concebido como un espacio de trabajo para especialistas, contará con dos actividades especialmente abiertas al público general, la inauguración y la clausura. La jornada inaugural incluirá una propuesta singular con apertura de la Dra. María Cabrera y un homenaje a la danza. Por otra parte, el acto de clausura correrá a cargo del profesor de la Universidad de Nottingham, Stephen Roberts, quien ofrecerá una conferencia sobre la construcción de la imagen de Andalucía en la obra de Lorca.

Con esta iniciativa, la Fundación Duques de Soria y la Fundación Unicaja refuerzan su compromiso con la investigación, la difusión cultural y el diálogo académico, esta vez con el foco puesto en uno de los movimientos más influyentes de la literatura española contemporánea.

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica es una institución cultural sin ánimo de lucro cuyo objetivo es, desde su creación en 1989, contribuir al enriquecimiento cultural y científico de España y del mundo hispánico, y al desarrollo de Soria como centro de irradiación cultural. La FDS impulsa iniciativas relacionadas con diferentes áreas del saber como la organización de foros de estudio y reflexión sobre el idioma español y la cultura hispánica, respaldo a la labor de recuperación, conservación y desarrollo del patrimonio cultural y apoyo a iniciativas de investigación universitaria.