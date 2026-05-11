Satisfacción general por el «salto de calidad» de la Feria del Libro de Málaga

La Feria del Libro de Málaga (FLM) concluyó ayer su 55ª edición, una de las más brillantes de los últimos años. Por tercer año consecutivo, el Parque ha vuelto a convertirse en el Paseo de los Libros durante once jornadas -desde el pasado 30 de abril- con récord de casetas de libreros, editoriales e instituciones (71) que cierran con excelentes sensaciones por el salto de calidad de la programación, con la presencia de autores internacionales como Irvine Welsh y Alan Hollinghurst, y la ampliación de actividades y presentaciones al Recinto Eduardo Ocón.

Precisamente, este escenario acogió durante la clausura la entrega de otra de las novedades de este año, el Premio Hyundai de Relato Breve Historias en Movimiento, que en su primera edición ha galardonado al autor malagueño David Moreno. Y los caballos se extinguieron es el título del relato triunfador de este certamen, que ha sido impulsado por la Feria del Libro de Málaga, en colaboración con Hyundai Syrluz SYRSA. David Moreno, que ha obtenido los mil euros de dotación del galardón, recogió el premio y explicó que el cuento está escrito «desde la inquietud y el temor por el mundo hiperconectado e hiperacelerado en el que vivimos».

El balance económico de la Feria del Libro de Málaga se ofrecerá en los próximos días -una vez se cierren los datos del domingo-, aunque el sector adelanta que las cifras provisionales han sido positivas, pese a que varias jornadas se han visto afectadas por la lluvia. «La sensación general de libreros y editoriales es que las ventas diarias han crecido con respecto al año pasado, que ya fue positivo», señaló Noelia Clavero, presidenta de la FLM, que también destacó el paso adelante de la programación con la presencia de grandes autores nacionales -Lorenzo Silva, Bernardo Atxaga, Esther García Llovet, María Dueñas, Marta Robles, Vicente Vallés…- e internacionales -Irvine Welsh y Alan Hollinghurst-; la ampliación de la Feria al otro lado del Parque con las actividades en el Eduardo Ocón; la gran respuesta del público y los lectores, y la creación del Premio Hyundai de Relato Breve Historias en Movimiento que sitúa el evento más allá del fomento de la lectura con el impulso también de la creación literaria.

Junto a la entrega del nuevo galardón literario, el cierre en la tarde del domingo fue doble ya que estuvo protagonizado por la poeta y filósofa Chantal Maillard, que protagonizó la conferencia de clausura que puso el acento en la necesidad de unir pensamiento y emoción para entender el mundo contemporáneo, mientras que la cantante María Rodés y la escritora y traductora María López Villalba ofrecieron un concierto de música y poesía.

La 55ª Feria del Libro de Málaga está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía, entre otras instituciones.